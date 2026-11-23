香港步入高齡化社會，長者及獨居人士的日常照應問題日益備受關注。新鴻基地產全資附屬機構康業服務有限公司（下稱康業）宣布，推出首個專為住戶而設，更是業界首個結合科技與物管支援的智能創新服務「OK嗎」，期望為住戶增添安心與關懷。康業主席及行政總裁鄺正煒形容，推出「OK嗎」是公司以科技賦能、構建智慧社區的重要布局，冀透過科技創新切實回饋社會。



「OK嗎」應用程式結合了康業強大的物管服務作為支援後盾，由物管團隊為住戶打造全天候安心守護網。

聚焦社區長者與獨居住戶需要 「打卡報平安」聯動物管應變

根據特區政府的《應對社會高齡化對策報告》，預計至2046年，香港65歲或以上人口將佔總人口逾三分之一；而2025年全港已有逾60萬獨居戶。面對長者及獨居者的照應需求，康業自行設計及研發「OK嗎」App，切實打造安心居家守護網。

程式主打「簡單操作、容易上手」，具備以下四大核心功能：

一、強大物管支援後盾：

當屋苑管理處接到緊急聯絡人要求、或發現不尋常情況時，將即時啟動應變機制，了解情況並展開適切的支援程序，強化社區支援網絡。

二、智慧預警系統：

當紀錄顯示用戶在設定日數內未有打卡簽到，程式將自動觸發警報，並向預設的緊急聯絡人發出通知，讓家屬或緊急聯絡人能及時掌握狀況。

三、每日打卡報平安：

用戶每日只需輕觸手機螢幕，即可完成打卡簽到，向家人傳遞平安訊息，讓日常問候變得簡單輕鬆。

四、貼合長者及獨居人士使用：

「OK嗎」直接內嵌於康業自行研發的「SoProp」屋苑手機應用程式，住戶無須額外註冊新帳號，免去繁瑣步驟，而且介面字體清晰、操作簡單直接，確保不同年齡層均能輕鬆使用。

康業主席及行政總裁鄺正煒（左）及力佳工程有限公司助理董事鄺恩衍（右）表示，推出「OK嗎」是公司以科技賦能、構建智慧社區的重要佈局之一，為住戶增添安心與關懷。

三大屋苑率先試行 鄺正煒：科技賦能對接政府規劃

目前，「OK嗎」已於康業管理三大屋苑（Sierra Sea西沙灣、Silicon Hill /University Hill及清水灣半島）率先試行。康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「康業秉持『以人為本』的理念，我們深信科技創新的核心價值在於回饋社會、服務社群。我們率先在指定屋苑試行『OK嗎』，並計劃逐步將服務拓展至更多管理屋苑。」

他進一步指出，此項目標誌着康業推動永續發展藍圖邁向新里程碑：「我們將持續引入前瞻科技，強化社區支援網絡，深化屋苑關懷連繫，積極配合特區政府推動智慧城市與數碼共融的長遠願景，主動對接香港首個五年規劃以及國家『十五五』規劃的民生與科技發展藍圖，為提升市民幸福感與安全治理效能貢獻力量。」

力佳工程有限公司助理董事鄺恩衍亦指出：「『OK嗎』打破了科技與物管服務的傳統界限。我們期望透過『智能科技＋物管支援』，切實為守護住戶打造最強後盾，構建富人情味的社區安全網。」

程式設有智慧預警系統，當屋苑管理處接到緊急聯絡人要求，物管人員會即時啟動應變機制並展開適切的支援程序。

長遠擴展AI智能服務 構建智慧共融社區

為確保新科技能真正落地，屋苑管理處將設立支援站及舉辦講座，協助長者及家屬熟習使用，消除長者對新科技的陌生感。銀髮經濟是香港未來發展的核心重點，康業將繼續引入更多多元化的創新服務，豐富客戶數碼生活體驗，提升屋苑的智能管理水平，集合社會各界力量，攜手共建一個安全、安心的智慧共融社會。

（資料由客戶提供）