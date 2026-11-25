有宗教團體早前舉辦論壇 ，當中有談及災後關懷支援的環節。香港於去年11月26日發生宏福苑大火，導致168人死亡，無數家庭經歷巨變，非牟利機構毋忘愛在災後為20個家庭提供喪葬禮儀服務及心理支援服務，主席范寧指，喪禮可以是一個療癒過程，讓生者與逝者好好地說再見，又提到居民葉家駒痛失妻子白瑞蓮，當時盼能尋回妻子生前佩戴的頸鏈，並以蓮花棺安放遺體，團隊將他的託付一一辦妥。



同場也有為緬甸大地震受災者提供心靈支援的緬甸學者Venerable Professor Candamukha分享，他提到災後很多家庭變得一無所有，部份人感到羞怯，不敢開口求助，團隊成員不時與災民如朋友般閒話家常，慢慢建立信任，助他們敞開心扉說出真正需要。



大覺福行中心獲陳廷驊基金會及淨緣慈善基金支持，主辦「生死有話說」亞太臨終關懷與紓緩照顧論壇。 圖為左起：毋忘愛主席范寧、仰光國際上座部佛教弘法大學經藏研究系系主任Candamukha。（董素琛攝）

非牟利佛教團體大覺福行中心本月16及17日舉辦「生死有話說」亞太臨終關懷與紓緩照顧論壇，當中有談及災後關懷支援的環節，請來為宏福苑大火居民提供善終及心理支援服務的非牟利機構毋忘愛主席范寧、以及為緬甸大地震受災者提供心靈支援的緬甸學者Venerable Professor Candamukha分享。

喪禮也是療癒 好好說再見

大埔宏福苑大火造成168人死亡，大廈焚毀，1984戶居民一夜間失去家園。毋忘愛在大火後為居民提供免費喪葬禮儀服務及心理支援服務，主席范寧說，共向20個受影響家庭提供協助。他指，喪禮可以是一個療癒過程，讓生者與逝者好好地說再見，並非只靠宗教儀式便能達成，團隊過往按家屬意願提供服務，助他們好好與摯愛道別。

他提到，居民葉家駒在大火中痛失妻子白瑞蓮，又引述葉指其妻子生前熱心社區，與社區的連結性大，更是他生活的全部，期望透過儀式好好療癒自己。他說，葉當時希望為亡妻尋找蓮花棺，亦想尋回妻子生前佩戴的頸鏈，這些心願跟託付，團隊一一辦妥。

范寧又提到另一位居民羅曉琪，因大火失去媽媽，在得悉對方希望在火災現場送一件東西給媽媽，他建議對方上樓執拾的時候彈奏《You Raise Me Up》。

2025年11月26日，大埔宏福苑發生大火。（資料圖片／吳美松攝）

罹難學生作品、筆跡送父親 如取回珍貴回憶

大火中也有學生不幸離世，范寧說，部份家庭為孩子舉辦的告別儀式，學校及同學也有參與。他記得有一次，校方代表參與儀式時，將罹難學生的作品、與教師交流的筆跡送回學生的爸爸手中，如同讓他取回女兒珍貴的回憶。他也提到，現時仍會為受影響家庭辦分享會，讓他們分享悲傷、互相支援。

大覺福行中心獲陳廷驊基金會及淨緣慈善基金支持，主辦「生死有話說」亞太臨終關懷與紓緩照顧論壇。 圖為左起：仰光國際上座部佛教弘法大學經藏研究系系主任Candamukha、毋忘愛主席范寧。（董素琛攝）

緬甸學者憶大地震後災區損毀嚴重

緬甸第二大城市曼德勒附近在去年3月也發生一場7.7級強烈地震，導致數千人死亡。仰光國際上座部佛教弘法大學經藏研究系系主任Venerable Professor Candamukha表示，地震時正處於仰光，當時僅感受輕微震動，隨即便組織團隊，帶同藥物等物資前往曼德勒等災區。

他說，前往災區的路上，多座橋樑斷裂、道路嚴重損毀，首星期陸路更無法通行，道路其後勉強打通後，交通時間亦從本來的12小時增加至20小時，政府初期救援難以完全覆蓋。

部份人不敢開口求助 靠閒話家常建立關係

Candamukha說，很多家庭在地震前擁有房子及美滿的家庭，災後卻變得一無所有，要排隊領取食物，部份人感到羞怯，不敢開口求助。他說，自己及團隊成員在初期接觸受災家庭時，部份人會躲避起來，隨著不時與災民如朋友般閒話家常，慢慢建立信任，災民才願意敞開心扉說出真正需要。