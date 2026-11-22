「OB Group」旗下新百貨超市品牌「Omart」今日（22日）於九龍灣MegaBox正式開幕，自早上開始大排長龍，更從商場12樓「打蛇餅」至「17樓」。店舖主要售賣海外貨品，多數由日本、美國等地直送，其中有原價逾千元的品牌涼感枕頭低至299元，吸引不少市民搶購。有目標購買該款枕頭的市民稱，前往Omart時「等咗十部lift（升降機）都未上到」，到達時發現枕頭已被一掃而空，惜未能購入心頭好。



Omart全店面積2萬平方呎，主要販售家居用品、零食等，貨品主要由國外直送。（呂婉盈攝）

Tempur涼感記憶枕由原價逾千元減至299元，成為大熱。（呂婉盈攝）

全店面積2萬平方呎 主打售賣海外貨品

Omart位於九龍灣MegaBox 12樓全層，全店面積2萬平方呎，分有多個專區，主要為家居用品、零食、飲品及服飾等。貨品多由日本、韓國、美國、加拿大等地直送，其中更有名牌Calvin Klein的內衣用品，並以平價發售，如有199元3條內褲裝、119元5對短襪裝等。

名牌Calvin Klein的內衣用品以平價發售，如有199元3條內褲裝、119元5對短襪裝等。（呂婉盈攝）

名牌Calvin Klein的內衣用品以平價發售，如有199元3條內褲裝、119元5對短襪裝等。（呂婉盈攝）

逾千元涼感枕頭大減價被掃空 市民未能購入心頭好

在眾多貨品之中，Tempur涼感記憶枕成為大熱，因其由超過1000元的原價減至299元，吸引市民搶購。記者視察該處時發現，該款涼感記憶枕已經售完，只剩下同品牌的另外兩款枕頭。

Tempur涼感記憶枕迅速售完，只剩下同品牌其餘兩款枕頭。（呂婉盈攝）

為記憶枕而來惜未成功搶購 料消費逾千元

兩位吳小姐表示，平日偶爾會與朋友到訪山姆、Costco等超級市場，今日特意前來希望購入品牌Tempur的涼感記憶枕，可惜到達時發現枕頭已經被搶空，未能購入心頭好。她們主要購入零食、清潔用品等，預計會消費逾1000元，又認為整體貨品價格與其他商店接近。

兩人續稱，今日人流甚多，指「等咗十部lift都未上到嚟」，但認為店舖安排頗為妥當，場內市民亦有保持秩序，故未見混亂情況。

兩位吳小姐表示今日特意前來希望購入品牌Tempur的涼感記憶枕，可惜到來時已經被搶空，未能購入心頭好。（呂婉盈攝）

兩位吳小姐表示今日特意前來希望購入品牌Tempur的涼感記憶枕，可惜到來時已經被搶空，未能購入心頭好。（呂婉盈攝）

排隊一小時成功買枕頭：好用兼便宜

另一位顧客文先生因為對不同類型的百貨超市感興趣，今日也特意到訪，在場外排隊約一個多小時。他也留意到，Omart所售的枕頭價格比市面上便宜，而且款式效能較佳，故專門購入數款枕頭，當中包括Tempur涼感記憶枕。文先生說，除此之外沒有固定目標，亦是看到合適的貨品便會入手。

文先生專門購入數款枕頭，當中包括Tempur涼感記憶枕。（呂婉盈攝）

排隊兩小時 讚貨品多元 為孩子購扭蛋機

鍾小姐今日排隊兩小時入場購物，她平日多數到訪百佳、惠康等相對較小型的超市，偶爾亦會到Costco網站購物。她認為，Omart與其他普通超市有很大區別，其貨品選擇更為多元化，而且多數為份量較多的家庭裝貨品，她指出其中一款扭蛋機較為特別，在其他地方較難找到，故特意為家中小朋友購入。

不過，由於鍾小姐平日沒有「格價」習慣，故並未感受到價格與其他商店有很大差別，多數「睇啱就買」。鍾小姐續稱，對於今日人流多的情況「一早預咗」，雖然排隊時感到有些侷促，但認為店舖有妥善人流管制，整體安排尚算妥當。