香港與越南經貿合作再進一步。隨着全新的「越桂港陸空超級物流通道」落實，未來將有更多越南貨物經陸路運抵香港國際機場，再轉飛全球。近年越南經濟起飛、物流需求龐大，新通道正好填補當地海運及空運包機的運力缺口，配合香港的多式聯運優勢及龐大航空網絡，不僅為越商提供全新物流方案，亦為本港空運業開拓新貨源。業界期望，通道初期每年可吸納約1.35萬公噸貨量，為香港空運業注入新動力。



越南近年製造及出口業急速起飛，2025年GDP增長達8.02%，出口按年大增17%，國際物流需求持續擴大，當中以電子產品、機械設備、服裝鞋類和農水產品等高價值貨物為主，惟當地海運受地緣政治不穩影響、國際空運運力不足，對開拓新貨運通道有殷切需求。

為把握越南市場的龐大商機，香港空運服務有限公司（Hacis）自2000年投入營運的「超級中國幹線」陸空聯運服務，早前已正式打通「越桂港陸空超級物流通道」，成功完成延伸至越南的試運，將一批100公斤的咖啡豆由越南經廣西，耗時約30小時便運抵香港，再轉運海外。

圖左起：越南國際物流與供應鏈合作研究院執行總監Eddy Tran、香港貨運物流業協會主席劉浩然、Hacis董事伍志敏。

咖啡豆試運30小時抵港 受惠「跨境一鎖」簡化清關

Hacis董事伍志敏表示，以食品作為試運貨品頗具挑戰，因經內地運載食品來港涉及繁複文件及流程，例如進口商註冊等。受惠於香港海關的「跨境一鎖計劃」，貨物由越南運抵梧州綜保區後，會被鎖上電子鎖及全球定位系統設備，直至香港國際機場才解鎖，中途無需重複清關流程。這措施大大提升清關便利，加快貨物轉關流程，提高成本效益，同時確保貨物安全。

透過香港海關的「跨境一鎖計劃」，大大提升清關便利；全港首項無縫連接越南、中國內地及香港三地進口貨物試行服務方案早前已順利完成。

貨品經「越桂港陸空超級物流通道」運送，由越南運抵梧州後，繼而經Hacis的海關監管跨境貨車將貨物運抵香港。

是次試運不單是物流方案的突破，更是貨種的突破。伍指出，Hacis及三地海關將汲取經驗，進一步優化路線與流程。他又說，新通道結合了陸路運輸的成本效益，以及香港空運網絡的優勢，比海運快，比空運便宜，提供一個新的物流方案，給越南出口商一個高效全新的選擇。

伍志敏透露，2025年越南國際空運市場總規模約為135萬公噸，通道開通初期的短期目標是承接當中1%份額，即每年約1.35萬公噸；長遠則希望吸納更多元化的貨種，甚至將通道拓展至其他國家或地區。

填補越南空運缺口 貨主省時降本增利潤

上周舉辦的「亞洲物流航運及空運會議」（ALMAC）設有專題論壇「越南－香港航空貨運及物流通道研討會：透過多式聯運連接開創新機遇」，有來自政府部門、香港貨運物流業協會、越南業界和Hacis的代表參與。

香港貨運物流業協會（HAFFA）主席劉浩然指出，在內地、香港及越南三地政府支持下，新通道成功簡化清關流程，展現香港多式聯運的優勢。

他解釋，越南出口貨物一向以海運為主，急單則依賴空運包機，但當地國際航線未必能滿足龐大出口需求，「越桂港陸空超級物流通道」正正能填補此空缺，除了為本港引入新貨源，亦能協助越南貨主縮減運輸時間及成本，大大提升利潤空間。他指，多了這一個新貨運通道，能紓緩越商出口貨量的限制，真正達致「做大個餅」的目標。

有份參與開發通道的越南國際物流與供應鏈合作研究院（IILS）執行總監Eddy Tran表示，香港擁有全球頂尖的空運網絡，配合完善的物流與金融專業服務，加上香港與越南已經具備龐大的貿易合作基礎，現時越南為香港全球第三大貿易夥伴，新通道能為越商提供穩定、高效且具成本效益的全新方案。

越南除農產品外，亦是電子產品、機械設備及服裝鞋類等高價值貨物的生產基地，預計通道日後將主力運送電子產品、機械零件及冷鏈貨品，確保環球企業供應鏈穩定不中斷。

港越企業簽合作備忘錄 業界：政府支持增信心

Hacis董事伍志敏（前排左）、香港貨運物流業協會主席劉浩然（前排中）、越南國際物流與供應鏈合作研究院執行總監Eddy Tran（前排右），在行政長官李家超及運輸及物流局局長陳美寶見證下，簽署合作備忘錄。

上周舉辦「亞洲物流航運及空運會議」（ALMAC）設有專題論壇「越南－香港航空貨運及物流通道研討會：透過多式聯運連接開創新機遇」，有來自政府部門、香港貨運物流業協會、越南業界和Hacis的代表參與，就港越經貿的議題進行深度討論。

期間，香港貨運物流業協會（HAFFA）、香港空運服務有限公司（Hacis）與International Institute of Logistics & Supply Chain（IILS），在行政長官李家超及運輸及物流局局長陳美寶見證下簽署合作備忘錄，日後兩地將透過交流活動、會員對接及聯合推廣等方式深化合作。劉浩然表示，政府的支持大大增強業界信心，有助未來開拓更多新商機。

（資料及相片由客戶提供）