明年電費價格今日（24日）揭盅。港燈及中電下午向立法會交代電費檢討結果，明年中電基本電價凍結，但因燃料調整費上升，一月淨電費為143.2仙，較今年一月貴2.6仙，按年升幅為1.8%；港燈明年一月淨電費為176.2仙，較今年一月貴12.9仙，按年加7.9%。以典型三人家庭每月用電量275度計算，港燈客戶明年一月相較今年一月，要多繳約35元；中電用家則多繳約7元。惟相較本月，兩電客戶所繳電費都有下降。



環境及生態局局長謝展寰表示，兩間電力公司電費差距愈來愈大是結構性問題，港燈除市場較小，發電燃料方面亦完全依賴傳統化石燃料，當能源危機出現，受到的衝擊會特別大。政府未來將不再批准兩電建設新化石燃料發電機組，並會在將軍澳132區建設大型電力設施，接收內地零碳電力，供應予兩電，期望可以逐步減少兩電電價差距。



明年電費價格今日（24日）揭盅。（資料圖片）

現時市民所交的電費由「基本電費」及「燃料調整費」兩部份組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、燃料成本及預測利潤等；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，每個月調整，由用戶向電力公司支付。根據現時《管制計劃協議》，兩電的准許利潤回報率上限為固定資產平均淨值總額的8%。

港燈今日下午向立法會交代電費檢討結果。（資料圖片）

港燈明年一月每度電176.2仙 按年升7.9%

若將電費拆分，來年基本電費加一仙至128.9仙。至於反映燃料價格變動的燃料調整費，來年一月為47.3仙，較今年一月大增11.9仙。計算過後，實際淨電費為每度電176.2仙，較今年多7.9%。

七成發電量來自天然氣

港燈解釋，港燈約七成發電量來自天然氣，燃料價格急升對發電成本構成顯著壓力，受到中東戰爭推高燃料價格影響，截至今年11月中，日本、韓國等亞洲市場的現貨液化天然氣指標價格較年初升約兩倍，布蘭特原油價格曾升逾一倍。

展望2027年，港燈指大部份長期天然氣合約的供氣「已經恢復」，需要由現貨市場搶購天然氣「壓力減少」，明年一月的燃料調整費相較今年11月，將回落超過14%，客戶在明年一月起要繳交的電費，實際較本月平均少3.7%。港燈又強調，燃料調整費實報實銷，港燈沒有從中取利；燃料調整費由2027年3月才開始按月調整。

中電今日下午向立法會交代電費檢討結果。（資料圖片）

中電明年一月每度電143.2仙 按年升1.8%

中電方面，由於中電從電費穩定基金及燃料賬合共撥出25億元，以凍結基本電價，因此來年維持每度電101.2港仙。至於燃料調整費，來年一月為每度電42仙，較今年一月升2.6仙。兩者相加，實際淨電費為每度電143.2仙，較今年一月貴2.6仙，即按年升1.8%。

中電：多元化燃料組合充分展現應對能源危機的能力及韌性

中電指，由於基本電價維持不變，今次電價調整主要反映燃料調整費變動。受地緣政治局勢影響，過去一年國際能源市場持續波動，原油、天然氣、煤炭價格整體大幅上升。中電又指，一直採用多元化的燃料組合政策，充份展現應對今次能源危機的能力及韌性，確保香港有充足能源的同時，亦減低燃料價格波動對客戶的影響。

展望未來，中電指全球能源市場仍然存在不確定性，燃料價格仍然維持在高水平，而且前景不明朗。中電並稱，會持續提升營運效率、審慎理財、控制成本，致力將電價控制在合理水平，盡量減輕客戶的電費負擔。

環境及生態局局長謝展寰表示，今年國際燃料價飆升導致的電費加幅，反映兩電電費差距一直擴大，形容是結構性問題。 （直播截圖）

謝展寰：兩電電價差距擴大是結構性問題 不再批准新建化石燃料機組

環境及生態局局長謝展寰表示，今年國際燃料價飆升導致的電費加幅，反映兩電電費差距一直擴大，形容是結構性問題。他續指，港燈市場比較小，亦沒有規模化效果，發電燃料方面，亦與中電有核電不同，完全依賴傳統化石燃料，所以在能源危機當中，受到的衝擊會特別大。

謝展寰又指，政府決心收窄兩電電費差距，除以往已經批准的機組外，將不再批准兩電建設新的化石燃料發電機組；將軍澳132填海區將興建大型電力設施，接收內地零碳電力並供應予兩電。他又指，將有助兩電的營運條件靠近，亦有助增加本港電價穩定性，減低國際燃料價格波動對本港電價的影響。

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