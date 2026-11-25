審計署今日（25日）發表最新審計報告，指2023年啟用的啟德稅務中心在採購開支和管理上有漏洞，包括家具採購估算數量及費用過高、清潔承辦商在公眾假期無提供服務但未扣月費。



審計署今日（25日）發表最新審計報告，指2023年啟用的啟德稅務中心在採購開支和管理上有漏洞。（資料圖片／梁鵬威攝）

審計署審查截至2026年6月稅務中心新購置家具及設備的清單，發現實際費用總額僅為7,070萬元，較核准費用總額1.029億元少3,220萬元，即超過三成。報告指，原因為估計數量過高，在133項家具中，有17項的實際採購數量只有核准數量的80%或以下。例如某組別原獲批准採購23張討論桌，但最終僅採購了2張，只佔原定數量的9%。

另一原因為估計費用過高，部份項目是一併採購的，而其招標總金額遠低於核准費用，例如活動檔案架系統的核准費用為2,180萬元，但實際費用為770萬元。

審計署今日（25日）發表最新審計報告，指2023年啟用的啟德稅務中心在採購開支和管理上有漏洞。（資料圖片／梁鵬威攝）

報告又提到，物業管理合約訂明，保安員最少須每2小時巡邏一次，但實際時間表僅編排每3小時一次。審計署抽查去年10月的1,020次室內巡邏紀錄，發現有631次無按預定次序巡邏，109次屬漏巡檢查點；戶外巡邏亦出現凌晨3時「漏巡」及電子紀錄與手寫記事簿時間不符的情況，惟記事簿全無記錄異常情況，也沒有記錄高級保安員的跟進行動。

另外，按合約規定，承辦商逢星期六、日及公眾假期均須提供7名清潔工，但審計署發現去年12月至今年6月期間，承辦商在公眾假期全無派員值勤，稅務局不但無扣減月費，反而就逢星期日的清潔服務額外支付了94,500元。

報告又提到，審計署抽查了2023至2025年其中6個月的清潔工打卡紀錄，發現在5個月內的45個更次中，有員工沒有相關打卡紀錄，但值勤紀錄摘要卻顯示相關員工有值勤。