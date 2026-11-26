廉政公署2023年在「火網」行動中，發現興達大廈2000萬大維修疑涉貪，時任業主立案法團主席及疑為圍標集團成員等5人，被控串謀行賄的案件，今（26日）於區域法院續審。庭上播放時任法團主席張建華的會面錄影。



張建華在會面稱，他因為是外行人，處理大維修工程時經人介紹，認識案中任「中間人」角色的首被告莊聰圖，他指莊曾向他推薦幾間工程顧問公司，他不清楚莊與該些公司是否有關，又自認「白紙一張」，謂：「我踩咗地雷都唔出奇。」

他又指莊曾對他說，每戶維修費原約5萬，若涉賄款便要「泵大」至每戶10萬，但莊稱張先付10萬元後，他們可向張退回5萬元，即張只需付5萬元的維修費便可。



5名被告為：莊聰圖（董事，60歲）、林雪邊（商人，53歲）、杜漢森（商人，47歲）、張建華（的士司機，55歲）及粘清波（裝修工人，49歲）。莊、林及杜被指是貪污圍標集團成員，張和粘分別是法團主席和委員。他們被控兩項串謀向代理人提供利益罪，控罪期於2022年9月29日至2023年1月4日之間，涉及興達大廈的大維修工程。

被告張建華，是興達大廈時任業主立案法團主席。（陳曉欣攝）

張建華指，首被告莊聰圖（圖)曾向他推薦數間工程顧問公司。（陳曉欣攝）

經他人介紹認識莊聰圖

第四被告張建華在警誡錄影會面稱，他在1979年來港，學歷至小三程度，可說少量英語。張任職的士司機，亦會做家居維修，在涉案的興達大廈擁有兩個單位，亦是時任業主立案法團主席。張稱，因應政府要求，興達須進行大維修。他查數時發現，大廈曾用超過2百萬元維修水缸。他有感不妥，但他是外行人，便透過他人介紹，認識本案的首被告莊聰圖。

指莊曾稱涉賄款維修費會由5萬泵大10萬

廉署人員在錄影會面中，播放張和莊在辣蟹莊見面時的片段。張解釋他當時是「見人講人話」，在片段中，莊曾對他說：「你唔X食就大把人食。」張解釋，因他曾向莊查詢由業主攤分的維修費，莊指每戶約5萬，約涉賄款則會「泵大」至每戶10萬元，但莊稱他可之後退回5萬元給張，即張只需付每戶原本應付的5萬便可。張說：「我不嬲唔做，所以我好開心嚟呢度。」

指莊曾推薦數間工程顧問公司

廉署人員引述一份工程顧問公司的名單，張表示莊曾推薦其中幾間，惟他不清楚莊與該些顧問公司是否有關係。張又稱他是「白紙一張」，故需他人介紹公司，張說：「我踩咗地雷都唔出奇，但喺我角度我都無貪污。」

莊又透露林雪邊揸住3個委員

廉署人員再向他播放2022年11月9日的監察片段，莊向張表示次被告林雪邊「揸住」3個委員，包括粘清波。張回應莊指粘「瓣瓣掂」，又指粘是無緣無故在大維修時段內才現身，張稱他後來才知粘和莊本身就認識。