政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制，政府今日（27日）在憲報刊登《數碼平台工作者補償條例草案》，內容包括向營運商施加責任，例如須向勞工處處長發出意外通知、為旗下平台工作者購買強制工傷補償保險等。



勞工處表示，《條例草案》將於12月9日提交立法會進行首讀及二讀，如獲立法會通過將分階段實施，讓營運商有足夠時間作出所需準備以符合法例要求。



政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制。（資料圖片）

勞工處：已考慮平台工作者工作模式、營運商承擔能力

勞工處表示，《條例草案》為平台工作者因執行數碼平台工作受傷或死亡可獲的補償提供明確的法律基礎。制訂《條例草案》時，已充分考慮平台工作者獨特的工作模式及數碼平台營運商的承擔能力。《條例草案》在保障平台工作者與確保數碼平台行業可持續發展之間取得適當平衡，並符合社會整體利益。

營運商需為平台工作者購買強制工傷補償保險

勞工處補充，《條例草案》的內容主要包括訂定用以詮釋《條例草案》的定義及其他釋義條文，例如平台工作者、營運商及平台工作者在意外發生時的每月收入；確立營運商根據《條例草案》支付補償的法律責任；訂定須負責的營運商在致命及非致命個案中須支付的補償類別；向營運商施加責任，包括須向勞工處處長發出意外通知、為旗下平台工作者購買強制工傷補償保險、備存關於旗下平台工作者的紀錄，並向他們發出付款憑據；以及向平台工作者施加責任，包括須向營運商及處長發出意外通知，並在營運商要求下接受身體檢查。

政府擬就外賣員、送貨員等平台工作者設立工傷補償機制。（資料圖片）

如獲通過將分階段實施 12.9交立法會首讀及二讀

勞工處指，除就平台工作者的工傷補償制訂新法例外，《條例草案》亦就其他相關法例及有關計劃和安排作出相應的修訂。為讓營運商有足夠時間作出所需準備以符合法例要求，《條例草案》如獲立法會通過將分階段實施。

《條例草案》將於12月9日提交立法會進行首讀及二讀。政府會全力配合立法會的審議工作，以期立法會支持並通過《條例草案》。

勞工處表示，《條例草案》落實2025及2026年《施政報告》中宣布的措施，以立法方式完善平台工作者的工傷補償機制。這亦配合《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》公布有關研究和制定配合新型就業模式的新法例以持續健全勞工保障的方向。