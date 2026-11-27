患自閉症男生，國慶日在深水埗屈曲國旗及區旗的旗桿，被裁定侮辱國旗及區旗等3罪成，被判入更生中心。他在高院上訴時，稱他同時患有艾蘭綜合症（Irlen Syndrome），對紅色會有高敏反應。惟其說法未被接納。他早前向終審法院提出上訴（FACC 3/2026），終院今（27日）下判辭接納其說法，裁定他上訴得直，撤銷其罪名。



終院法官在判辭指，男生或受該症狀影響，見到成排飄揚的旗幟而有衝動反應，又指侮辱國旗區旗的行為眾多，行為愈不起眼，愈須證明其侮辱意圖，並指本案屬弱勢群體就未犯的罪起訴，形容情況令人遺憾。



上訴人黃俊樂被診斷患有艾蘭綜合症，對紅色有高敏反應，見到紅色的國旗產生過激反應。（資料圖片）

上訴人黃俊樂在終審法院上訴得直，罪名獲撤銷。

上訴人原被控侮辱國旗及區旗

上訴人黃俊樂（現年23歲，學生）原被裁定 1 項侮辱國旗及2項侮辱香港特別行政區區旗罪成。控罪指，他於2022年10月1日在深水埗南昌街休憩處外，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱一支國旗。及於同日在深水埗荔枝角道及界限街交界，通州街及聚魚道交界，公開及故意地以玷污的方式侮辱1支國旗及3支區旗。

醫學證據指黃對紅色高敏

根據案情，上訴人黃俊樂被捕後在警誡下曾稱：「見到成條街係國旗，個心唔舒服，扯爛佢。」

終院今下判辭指，代表黃的律師在原訟庭上訴時，曾提出新的醫學證據，證明黃受艾蘭綜合症（Irlen Syndrome）影響，對紅色、珊瑚色和粉紅色表現出高敏和不適，因而對紅色的國旗產生過激反應，但原訟庭拒納這證據。

受病情影響犯案或非蓄意

然而終院法官卻認為，黃患有的艾蘭綜合症，加上他的自閉和過動症，能夠合理解釋他無意圖侮辱國旗，而是受到成排飄揚的旗幟的影響，他有可能因一時衝動才折彎了旗桿，這未能證明他犯案出於蓄意損害旗幟的尊嚴。

行為愈不起眼愈須證明其意圖

法官又指，除「焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏」國旗或區旗外，足以侮辱國旗或區旗的行為眾多，所以侮辱行為愈不起眼，證明侮辱意圖的證據就須更為確實。

指本案是弱勢群體就未犯的罪遭到起訴 情況令人遺憾

法官又指，本案由始至終都沒有足夠證據證明侮辱國旗的控罪元素，並在判辭寫道：「一名社會上的弱勢群體成員卻因未曾犯下的罪行而遭到起訴。（Instead, a vulnerable member of the community was prosecuted for offences that he had not committed.）」

法官亦引時任政制及內地事務局局長曾國衞的發言，指證據不支持控罪時，警方不應拘控。（梁鵬威攝）

引曾國衞發言：證據不支持控罪時警方不應拘控

法官們又在判辭引述時任政制及內地事務局局長曾國衞在立法會的發言，指當證據不支持控罪時，警方不應拘控，下級法院亦應宣判無罪。終院形容，本案情況令人遺憾。