根據政府統計處調查，去年香港每日吸食捲煙的人數達538,100人，其中32.2%為60歲或以上；連同50歲或以上人士在內，共佔每日吸煙人數接近60%，而大部份長者因對吸煙尤其二手煙害處認識不高，戒煙意欲亦較低。

香港吸煙與健康委員會舉辦的「無煙老友記」計劃，透過健康講座、長者無煙探訪及街站宣傳等活動，向長者推廣無煙生活的好處。委員會周三（25日）以「樂齡齊拒煙害，共建健康世代」為題舉辦宣傳活動，支持長者遠離煙草，為自己與家人創造更健康、美好的生活，帶動家庭與社區共同建立無煙環境、邁向無煙香港。



藝人蘇韻姿與「無煙老友大使」透過活動遊戲環節與大眾分享香港最新落實的控煙措施。

吸煙與健康委員自2012年開始推出「無煙老友記」計劃，向長者講解吸煙的禍害、澄清有關戒煙的謬誤及鼓勵他們加入戒煙行列。計劃會從不同渠道宣揚無煙信息，包括舉辦健康講座、長者中心探訪、社區宣傳活動及媒體宣傳等，把無煙信息傳遞給更多長者，並鼓勵吸煙的長者戒煙。

委員會於各地區長者中心舉辦健康講座，以生動有趣的方式向長者宣傳無煙生活的好處及推廣戒煙的重要性。自2012年以來，共舉辦約500場健康講座，傳遞無煙信息予近26,000名長者。

本年度無煙老友記計劃招募75位長者成為「無煙老友大使」

本年度計劃得到來自新界西長者學苑聯網、新界東長者學苑聯網以及醫院管理局支持，招募約75位長者義工成為「無煙老友大使」， 與委員會攜手在社區推廣無煙訊息，印證長者是推動社會改變的重要力量。

主禮嘉賓主持活動啟動儀式，寓意無煙長者以身作則，凝聚力量，攜手推動香港控煙工作。

為表揚「無煙老友大使」的努力與貢獻，委員會周三在以「樂齡齊拒煙害 共建健康世代」為題的宣傳活動上頒發嘉許狀，感謝他們身體力行建設無煙社會。

該宣傳活動，主禮嘉賓包括衞生署控煙酒辦公室主任林民聰、新界西長者學苑聯網召集人陳孝慈、新界東長者學苑聯網召集人劉世蒼、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊及總幹事黎慧賢。此外，基督教聯合醫院呼吸系統科顧問醫生張碧珊、成功戒煙人士關耀佳和藝人蘇韻姿在活動上分別分享了煙害、戒煙心得和香港控煙最新進程等資訊。

湯修齊：長者拒絕煙草 下一代接觸和模仿機會大大減低

湯修齊致辭時指，長者是推動控煙政策實施、建構無煙環境的重要力量，當長者以身作則拒絕煙草，下一代接觸和模仿吸煙的機會便會大大減低，而他們對無煙生活的重視、對控煙措施和戒煙宣傳的參與，亦對促進社會對實施無煙香港、無煙世代的支持。

「無煙老友大使」參與委員會的宣傳活動，共同推動建設無煙香港。

林民聰指，政府去年通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，並陸續實施多項控煙措施。推動戒煙亦是控煙策略的重要一環。今年，衞生署更推出AI戒煙輔導服務先導計劃，隨時隨地為戒煙者提供精準的戒煙資訊。他呼籲仍未戒煙人士，即撥打戒煙熱線1833 183，即可獲轉介至合適的免費戒煙服務，為自己的健康帶來即時而長遠的裨益。