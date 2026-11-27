天水圍穿梭小巴與私家車迎頭撼3傷 單車漢被波及險捲車底

天水圍發生驚險車禍。今日（27日）下午約1時，天水圍天耀路發生3車相撞意外，涉及穿梭小巴、私家車及單車，3名駕駛者均告受傷。其中單車漢手臂受傷，另外兩車司機（一男一女）亦報稱受傷，3人同送天水圍醫院治理。

車禍一刻驚險片段在網上流傳，可見私家車沿天耀路行駛，在天河路交界與對面方向駛至的小巴迎頭相撞。私家車被推撞向後變「倒車」，撞及在天河路橫過馬路的單車漢，他人仰車翻，大字形倒地，險被捲入車底，情況相當危險。

車cam｜屯門良景輕鐵站私家車失控墮草叢 片主：嚇到個心離一離

今日（26日）晚上，網上流傳一段車cam片段，可見一輛白色私家車在屯門良景輕鐵站附近，沿右線行駛，但在入一個右彎時突然失控，全車往左邊路旁草叢方向失控偏離行車線，墮入草叢，險撞入輕鐵路軌。目擊事件的帖主在社交平台發文表示：「啱啱經過見到，嚇到我個心離一離。架車應該要報銷。」

另有相片顯示，涉事私家車鏟上行人路，停靠在路旁草叢及護欄附近，旁邊路軌有輕鐵列車經過，有警員在場處理事件。

蔡天鳳案｜控方指金錢可侵蝕關係 指兩兄弟跟父執行殺人肢解計劃

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（27日）在高等法院進入結案陳詞階段，並由控方先陳詞。

主控官郭莎樂指，金錢可以侵蝕人際關係，她指案中關鍵的加多利山單位，一旦蔡去世，賣樓所得將歸鄺球。而蔡和鄺球案發時關係已非常差，以鄺球的強勢作風，兩名兒子跟隨他作殺人和肢解的計劃。

控方又指，證據上有很多可疑之處，例如他們對連串購物所作的可笑解釋；七人車上的行車記錄儀，案發時段卻處於關閉狀態，從而沒有了該段記錄；鄺球聲稱租住龍尾村單位養生，卻從未在單位留宿等。控方強調，即使蔡曾有不是，都不能合理化三名被告對蔡做出的事，也不能成為他們貪婪兇殘的藉口。

暫委法官祁彥輝把案押後至下周一，到時將由3名辯方律師作結案陳詞。

青衣撞船｜「新迅隆貳號」圖片曝光 船頭欄杆撞凹 船身油漆脫落

今日（27日）早上9時21分，一艘由上環開往深圳蛇口的客輪「新迅隆貳號」，撞到青衣路友聯船廠對開的船塢，釀成22人受傷，包括小童；其中兩人傷勢嚴重，全部傷者清醒送院。由現場圖片可見，客輪船頭和船頭欄杆被撞至凹陷，船身明顯有油漆脫落。

入境處指有人網稱特區護照出廠缺頁 調查後拘情侶涉非法改動護照

一名香港女子日前於社交平台Threads發文，報稱因特區護照缺頁，於日本入境時被拒並遭原機遣返，事主隨後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。入境處經詳細檢視涉事護照及跟進調查後，據了解，今日（26日）於藍田平田邨平真樓，拘捕一男一女香港居民，涉嫌沒有合法授權而改動該特區護照。據了解，涉案護照已發出8年。兩被捕人為情侶關係，並曾使用過該護照前往台灣、韓國及泰國等地。

宏福苑一周年・圖輯｜入夜後獻花人潮不絕 廣福公園成一片花海

大埔宏福苑火災一周年，大批市民及宏福苑街坊自發到廣福公園悼念逝去的遇難者。從今早開始，便有不少人帶同鮮花來悼念或放下心意卡致意，有人在紙張寫上「願168位逝者安息 願真相水落石出 公義得以彰顯」；亦有人掩面痛哭，與親友相擁。

至下午，前來獻花的人超過200人，包括前法團主席徐滿柑，有民安隊人員協助整理花束，放在樹下的膠箱。至晚上，前來悼念的人數不減，由日到夜，獻花人潮絡繹不絕，公園裏的花束已聚成一片花海。

極驚險！河南一家生火為羊仔取暖 水泥地突爆炸成個人彈開

11月18日，河南朱女士一家三人在棚內點火，為剛出生約20分鐘的四隻小羊取暖。監控顯示，三人圍在火堆旁時，水泥地面突然爆裂，火花四濺，其中一人在躲避時不小心摔倒。