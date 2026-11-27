「Merry Balloon Hong Kong 2026」今日（27日）起一連三日在銅鑼灣白沙道舉行預熱活動，在街上掛起了三個巨型氣球，分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。有市民指巨型Snoopy等氣球在街道中升空，夾在兩側樓宇之間，認為頗為特別和美觀。



三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

三個氣球分別是《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民造型。（湯致遠攝）

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巨型公仔氣球襲鬧市 眼利市民認出比奇堡居民

三個巨型卡通公仔造型氣球、包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民懸浮在半空，十分吸睛，吸引不少市民駐足打卡。王小姐與朋友剛好在銅鑼灣逛街，路過白沙道時看到巨型氣球，隨即停下拍照。

由於三個巨型氣球一字排開，若在白沙道兩端經過，基本上只看到其中一個。王小姐剛好只看到三個角色中知名度最低的比奇堡居民，但也成功認出。她表示，欣賞氣球在街道正中，配上兩側的樓宇，認為頗美觀。

王小姐（左）與朋友剛好在銅鑼灣逛街，路過白沙道時看到巨型氣球，隨即停下拍照。（湯致遠攝）

角色家喻戶曉 白髮婆婆認得Snoopy

除了比奇堡居民外，另外兩個角色Snoopy和Cookie Monster也是家喻戶曉級別，所以成功吸引中老年人。其中陳女士與母親剛好路過，同樣被巨型氣球吸引而停下打卡。陳女士稱認得Snoopy和Cookie Monster，連同行年邁母親也認得Snoopy。陳女士笑說只是路過，原本未必會專程走入攤位看看，但看見如此巨型的可愛氣球，也不禁停下腳步用手機打卡。

陳女士（右）認得Snoopy和Cookie Monster，連同行年邁母親也認得Snoopy。（湯致遠攝）

設美食及遊戲攤位 「1218」按停計時器遊戲最受歡迎

下午4時許，現場設有不同攤位正式開放予公眾，隨即有大批人士輪候，並以名為「1218」的計時遊戲最受歡迎。參加者只要準確地於12.18秒一刻按停計時器，便有機會得到知名IP角色大獎。

現場攤位下午開放予公眾後，吸引大批人士參與。（湯致遠攝）

現場各攤位以「1218」計時遊戲最受歡迎。（湯致遠攝）

參加者只要準確地在12.18秒一刻按停計時器，便有機會獲得知名IP角色大獎。（湯致遠攝）

其中一位參加者黃小姐表示，已第一時間在外圍跟巨型氣球打卡，當攤位開放後，目標鎖定玩計時遊戲。她笑說排隊等候時，已使用手機計時器偷偷練習，但最後真的親身試玩時，感覺截然不同，最終只以11.71秒完成，未能獲得獎品。

預熱活動旨在推廣「Merry Balloon Hong Kong 2026」。這個大型氣球市集將在下月18至27日於啟德體育園進行，一般門票即日起於快達票發售，組合套票則於KLOOK發售。