美國著名雪糕品牌Dairy Queen近日進駐香港，首店昨日（28日）於銅鑼灣正式開幕。該店推出三日優惠活動，只需向店員講出「暗號」便可以半價購入大杯「暴風雪」雪糕，引來市民大排長龍。《香港01》今日（29日）到訪該店，甫開店已有不少人排隊等候，至下午1時半，不止店內坐滿，現場人龍更由商場一樓延至二樓。有市民表示，此前曾於國外光顧過該品牌，故聽聞其於香港開張便馬上前來。



美國雪糕品牌Dairy Queen近日進駐香港，首店昨日（28日）於銅鑼灣正式開幕。（呂婉盈攝）

該品牌招牌為「暴風雪」雪糕，以「反轉唔跌」為噱頭，一連三日以半價出售。（呂婉盈攝）

下午1時半，人龍已排至商場二樓，店舖亦已滿座。（呂婉盈攝）

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美國雪糕品牌重返銅鑼灣 招牌「反轉唔跌」連續三日半價

源自美國的雪糕品牌Dairy Queen近日進駐香港，首間分店昨日於銅鑼灣正式開張。該品牌早在1970年代曾登陸銅鑼灣，不過後來撤出香港，今年再次回歸，下周將會再有兩間分店於觀塘及元朗開幕。

Dairy Queen招牌為「暴風雪」雪糕，由於其有低空氣含量以及經過攪拌，可凝固數十秒，故以「反轉唔跌」為噱頭。由昨日（28日）至明日（30日）一連三日，向店員講出暗號「反轉唔跌」便可以半價購入該款雪糕，引來不少市民大排長龍。店舖於早上11時開始營業，記者今約11時半到達，已見有不少人正排隊等候。

該品牌招牌為「暴風雪」雪糕，以「反轉唔跌」為噱頭，一連三日以半價出售。（呂婉盈攝）

該品牌招牌為「暴風雪」雪糕（左），以「反轉唔跌」為噱頭，一連三日以半價出售。（呂婉盈攝）

店鋪於11時開始營業，記者今約11時半到達，已見有不少人正排隊等候。（呂婉盈攝）

市民曾於國外光顧 今首次於港品嚐「暴風雪」

市民鄧小姐表示，對Dairy Queen本身有認識，又曾在國外光顧過該品牌，認為頗適合她的口味，故近日留意到新聞報導品牌進駐銅鑼灣便前來嘗試。她又稱，昨日下午特意前往該店，惟人龍由商場一樓延伸至二樓，預計需等上至少45分鐘，認為等候時間太長，故待今日方再次前來。鄧小姐於今早約11時到達，並成功購買薄荷朱古力碎口味的「暴風雪」雪糕，認為雖然雪糕的製作時間較長，但排隊點餐並沒有花太多時間，故尚算值得。

鄧小姐於今早約11時到達，並成功購買薄荷朱古力碎口味的「暴風雪」雪糕。（呂婉盈攝）

半價吸引市民到訪：好奇「反轉唔跌」背後原理

邱小姐表示，早前對於品牌略有耳聞，不過沒有太大認識，是因友人介紹才得悉有關優惠活動詳情。她稱，半價優惠十分吸引，故今日路經港島區便特意前來，並打算嘗試曲奇及乳酪等口味的「暴風雪」，是第一次光顧該品牌，排隊約15分鐘。邱小姐續指，對雪糕「反轉唔跌」的原理感好奇，頗為新鮮。

葉小姐則稱，同樣因為留意到社交媒體推廣而被吸引，故前來嘗試，此前未曾聽聞過有關品牌。她指，早上到來排隊時間不算長，不過雪糕製作時間則相對較長，需待嘗試過後才可作評價。

記者於下午1時半再到該店觀察，現場人龍由商場一樓延至二樓，店內亦已坐滿，不少人正在等候取餐。