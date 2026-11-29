三層制社區藥物名冊將於12月30日推出，涵蓋151項藥物，家庭醫生當日起須轉用該名冊，向慢病共治計劃等「基層醫療共同治理網絡」病人處方藥物。醫衞局長盧寵茂今日（29日）在無綫節目《講清講楚》稱，目標3年後名冊有合共逾200項藥物，未來亦將研究把前列腺癌篩查納入在慢病共治計劃內。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片 / 湯致遠攝）

醫衞局局長盧寵茂表示，三層制社區藥物名冊中有一級是「特別藥物」，目前暫時未引入藥物，將會是新藥。他以治療乙肝為例，若病人沒有出現病毒變種，習慣服用20年前的藥物，則可繼續使用，但病人若出現病毒變種，便需要換新藥，需要預計有相關情況出現。

盧寵茂：每年200元藥物補貼能涵蓋大部分慢病需要

至於藥物名冊收費，盧寵茂表示「這個世界沒有東西不用錢的」，如果完全免費，或出現過度用藥、浪費藥物的情況。盧認為，政府每年提供200元藥物補貼，能涵蓋大部分慢病病人需要，相信當局每年都會檢視是否需要調整收費機制。

考慮將前列腺癌篩查納入慢病共治計劃

現時慢病共治計劃，大致涵蓋「三高」及乙肝篩查，被問將來會否再擴展？盧寵茂表示，前列腺癌現在越來越普遍，將研究把前列腺癌篩查納入計劃內。至於當局是否仍有資源擴展，盧寵茂指整個社會資源都有限，但會考慮是否夠人手應付新增的篩查。