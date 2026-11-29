赤鱲角順朗路三地牌七人車陷火海 司機跳車逃生 消防撲熄

香赤鱲角有車起火。今日（29日）凌晨0時43分，消防接報指，一輛三地牌七人車沿順朗路行車天橋往機場方向行駛，駛至高架道路中段時突然冒煙起火。司機察覺後，立即將車停在路旁，並自行下車逃生。消防員接報趕至開喉灌救，同日凌晨1時05分將火撲熄，初步相信是引擎過熱肇禍。

油麻地貨Van司機邊吸煙邊駕車 警嗅到大麻味 搜車檢大麻拉人

油麻地發現「毒品快餐車」。今晚（28日）8時17分，警方西九龍總區交通部執行及管制組巡經油麻地麗翔道與巧翔街交界時，在一個油站對開燈位停車期間，警員嗅到鄰線一輛黑色客貨車傳出濃烈大麻氣味，並見司機正在抽煙，懷疑他在車內吸食毒品，隨即上前將該車截停調查。

警員搜查涉案車輛，並召來緝毒犬協助搜索，最終在53歲葉姓男司機身上及車上檢獲約1.5公斤懷疑大麻花，以及29盒懷疑大麻產品。葉男涉嫌「販運危險藥物」罪名被捕，鎖上手銬、黑布蒙頭在場協助調查，現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。檢獲的毒品總市值仍在點算中。

飛鵝山自殺崖再有女子攀爬 緊貼石壁移動 崖邊轉身拍照

飛鵝山自殺崖是行山熱點，但亦是意外黑點。繼上周四（26日）網上流傳兩段女子徒手攀爬飛鵝山自殺崖的影片，今日（29日）社交平台又流傳多一段女子攀爬自殺崖的片段，只見一名穿粉白色外套、牛仔褲的長髮女子，雙手攀扶著岩石邊緣，沿石縫慢慢向外移動，然後雙腳踩着崖壁凸出位置，身體緊貼石壁，逐漸橫向移動，再向外攀爬，最終在崖壁盡頭轉身與同行人士拍照留念。

｢王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋｣高票當選 開票變Rap歌

2026年台灣「九合一」選舉結果出爐，桃園市議員第一選區出現超強黑馬。以長達16字姓名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選的無黨籍候選人，最終狂掃近3萬票（29533票），以該區「第一高票」奇蹟當選，而她指名要「整頓」的對手佀廣洋則僅得5819票慘敗墊底。

屯門超市老鼠出沒 爬上切肉砧板 目擊者慨嘆：鼠不勝數

購買食材除了新鮮之外，消費者還會留意環境衞生。Threads昨晚（28日）流傳一段影片，可見超市鮮肉部有一隻老鼠出沒，牠沿着工作枱爬上一塊用作處理肉類的大型圓形木砧板，其後更在砧板上走動及停留，附近亦有兩包已包裝好的肉類，食物環境衞生狀況令人擔憂。從影片所見，現場貼有「新鮮腩排」等字眼和每磅計算的價錢牌。

帖主慨嘆「無辦法相信，屯門真係鼠不勝數」，沒有交代拍攝日期及地點。

港鐵售票機找贖口遭塞滿薯片 女子取硬幣中伏怒斥缺德

有網民在社交平台Threads發文，指使用港鐵售票機購票後，伸手到找贖口拿取硬幣時，竟發現退幣槽內被人塞滿大量薯片，令其硬幣全數沾滿油漬及碎屑，怒斥惡作劇者「薯片都好玩，我啲銀仔全部報廢」。

帖文隨即引起網民熱議，大批網民怒斥涉事者行為極度缺德及噁心，直呼「唔敢想像，打算拎返啲散銀，伸隻手入去一手揸住啲油淋淋既薯片」；但亦有網民笑言硬幣只需清洗即可重用。

大城小檔｜油麻地碩果僅存手工秤檔 88歲何老太獨守延續父親手藝

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。屹立油麻地多年的手工秤檔「利和秤號」，原本扎根上海街，但兩年前因業主收舖，搬至一街之隔的文明里。

時代變遷，電子磅早成主流，手工秤這門老手藝逐漸凋零，但88歲的何老太仍獨守檔口，守護着一個近96年的招牌，為的只是想延續父親的心血，「希望我老竇所學嘅嘢流傳耐啲。」