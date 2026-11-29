富衛香港今日（29日）於其網站發通知指，於今年11月24日偵測到部分網上平台功能出現未經授權活動，涉及若干個人資料，目前已關閉或隔離受影響的功能，終止有關未經授權的存取，並已加強監察措施及展開數碼鑑證調查。



富衛香港今日（29日）於其網站發通知指，於今年11月24日偵測到部分網上平台功能出現未經授權活動，涉及若干個人資料。(富衛香港網站截圖)

富衛香港今日（29日）於其網站發通知指，於今年11月24日偵測到部分網上平台功能出現未經授權活動，涉及若干個人資料，目前已關閉或隔離受影響的功能，終止有關未經授權的存取，並已加強監察措施及展開數碼鑑證調查。

富衛香港指，將會通知受影響的客戶及銷售人員，提醒受影響人士務必對可疑電話、電郵、網站、應用程式等保持警惕，業務、保單及服務均維持正常運作。

富衛香港。（資料圖片）

AI發展迅速 更容易發掘系統漏洞

近月本地機構接連出現網絡安全或資料外泄事故，中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽早前接受《香港01》訪問時說，於近年人工智能（AI）發展迅速，犯罪分子透過AI更容易發掘系統漏洞，同時黑客通常鎖定年底節假日一起發動攻擊，因適逢企業或機構放假，防範意識較薄弱，估計因而相繼爆發相關事故。他呼籲企業聘請專門的網絡安全人才把關，市民亦應定期改密碼保障自身資料。