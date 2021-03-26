新冠肺炎．最新｜增11確診　無源頭38歲日籍空姐曾打復必泰

撰文： 王潔恩 朱海棋 鄧穎琳 黃偉倫 麥凱茵 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-26 18:15

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，5人為來港工作外傭；而輸入個案中，7人樣本為變種病毒株。餘下3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。 該日籍患者在本月15日曾接種復必泰疫苗，3天後出現病徵，一度誤以為是打針副作用未有及時求醫。衞生防護中心解釋，個案或在打針前已感染病毒，而接種疫苗後需時製造抗體才有保護，個案亦可能在打針後太短時間感染而中招。 另外，本地今日暫有少於10宗初步陽性個案，當中沒有源頭不明個案。

無源頭7天平均數連續21天低於5 旅遊氣泡隨時重啟 料旅客須打針

【18:12】本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，香港政府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，兩地原定的計劃無奈緊急煞停。不過翻查資料，本港自3月6日至今，7天移動平均數字一直低於5的水平，根據兩地的協議，已達重啟旅遊氣泡條件。



商務及經濟發展局昨日（25日）回應《HK01》指，兩地政府一直就此保持溝通，不過當局並未有回應重啟的時間表。而旅行社亦對旅遊氣泡不抱有期待，反而著重即將恢復的本地遊。縱橫遊常務董事袁振寧建議，政府應規管機票的價格，否則旅行社及市民將成為受損的一群，「益晒航空公司牟取暴利。」他更估計未來的機票將大幅上升，飛往日本或索價5,000元。

新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

【17:16】醫管局前主席梁智鴻今日（26日）上午到中央圖書館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗，下午即出席活動。他說：「我覺得無乜特別不良反應，所以唔需要休息」，又認為大家不必擔心打疫苗後的反應，「任何藥物都有問題出現，出現只係少數。」他呼籲政府可先購新一批復必泰疫苗讓市民繼續接種，因拖長時間或損市民信心。

醫管局前主席梁智鴻於早上接種第二針科興疫苗後出席活動，指沒有感到不舒服。（張浩維攝）

【16:58】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，有29名病人康復出院，至今累計 11,023名病人出院。現時仍有170名確診病人留醫，當中10人病情危殆；7人病情嚴重； 153人病情穩定。 負壓病床數目1226 張 ，使用率52%；負壓病房數目668間，使用率63%。

本港今日新增11宗確診，其中8宗屬輸入個案，3宗本地感染，有1宗無源頭。（李澤彤攝）

確診空姐本月中接種首劑復必泰 以為病徵為副作用 6天後才檢測

【16:51】歐家榮表示，本港今日暫有少於10宗初步確診個案，當中未有源頭不明個案。他說，近日無源頭個案處於低位，但不能掉以輕心，現時是能否「清零」關鍵時刻，社區仍有機會存在隱形個案。

歐又補充，無源頭確診空姐於3月15日接種復必泰疫苗，於3月18日開始有病徵。他強調，打針後要時間刺激，「未有咁快有保護」，最少需時兩周，而一般要接種兩劑才起有效保護，估計個案打針前或已感染病毒。

日籍空姐確診 發病後多次到北角GO24 Fitness健身 約20學員檢疫

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，出席疫情記者會時表示︰

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，7人樣本為變種病毒株，包括5宗來港工作外傭；3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍的空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期曾多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日，亦擔心有爆發風險。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。

事主居於銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈劏房，同單位住戶同樣要隔離，大廈亦會列為強檢廈。事主亦曾到過上環Pacific Coffee及Shake Shack等咖啡店及食肆。

至於餘下兩宗本地感染個案均有與其他個案有關連，包括一名患者屬Ursus健身中心群組，是健身中心顧客的家人，之前已到檢疫中心隔離，在第12日留樣本時呈陽性，無徵狀。該群組累計有155宗個案，包括8名員工，94名顧客及53名密切接觸者。

另一名確診者是其他個案的密切接觸者，同樣第12日樣本呈樣性，在檢疫中心送院。該患者居住的大窩口邨富秀樓，會列強檢大廈。

強制檢測大廈｜增兩幢 銅鑼灣禮賢大廈、大窩口邨富秀樓「上榜」

【16:17】屯門醫院發言人公布，一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：#8221）於去年12月21日因確診入住屯門醫院接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於2月20日為他解除隔離令。惟病人因健康情況，需繼續留院接受治療，其病情持續惡化，延至今日早上9時32分離世。

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

【14:07】今日（26日）是本港新冠疫苗接種計劃展開後，首日有市民接種第二劑。官涌體育館的接種中心外，早上一度出現人龍。很多到場打第二針科興疫苗的市民表明有信心，不擔心會出現副作用，有人認為「最緊要唔好累人」，期望接種兩針後不會染疫，減少病毒傳播機會。



另有接種了一劑復必泰疫苗的市民前來，想改接種科興疫苗但被拒；也有長期病患者，在諮詢健康情況後未打第二針。

復必泰疫苗暫停｜曾浩輝冀調查時間不長：毋須憂慮幾周延遲

【13:22】本港復必泰疫苗其中一個批次出現樽蓋鬆開、瓶身有裂紋等，而要暫時停止接種計劃。政府疫苗顧問專家委員會、疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，政府會全力跟進，希望調查時間不會過長，又認為疫苗接種計劃至少推行半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

+ 5 + 5 + 5

旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

【15:00】本港新冠疫情反覆，旅遊、餐飲、酒店等行業均大受打擊，市民亦苦於無法出外旅遊。香港旅遊發展局今日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。酒店名單更包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店。

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

【12:55】教育局今日（26日）宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面授課堂安排。教育局考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。」

強制檢測｜政府檢查半山豐樂閣、殷然 共7人遭發強制檢測令

【12:12】消息稱，今日有源頭不明確診個案，將設疫情記者會交代。

復必泰疫苗暫停｜林哲玄：倘復星今日未提交報告 下周一難接種

【11:15】政府近日煞停復必泰疫苗接種，有份承辦復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今早（26日）於電台節目表示，假如今日當局仍未收到復星醫藥的調查報告，相信下周一（29日）都難以恢復接種。他表示，現時出現瑕疵的疫苗包裝，只佔非常少數，認為可使用另一批次的疫苗，不過始終需先由藥廠調查問題成因，希望盡快解決問題。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

昨日總覽：

新冠疫苗｜5人接種科興後送院 26歲男子貝爾面癱 情況嚴重留院

確診大廈食肆｜增9宗確診 菲律賓抵港患者住富薈馬頭圍酒店

強制檢測｜屯門龍門居12座 大埔明雅幼稚園、東涌英基幼稚園上榜

科興疫苗｜第二批約100萬劑今由北京抵港 累計供港約200萬劑

復必泰疫苗｜59歲男七日前打針 今西貢行山被發現無知覺送院死亡

今錄9宗確診4屬本地個案 URSUS群組增3人 5輸入全為變種病毒

新冠疫苗｜專家委員會：死亡個案與疫苗無關 不接種都可能病發

復必泰疫苗暫停｜崔俊明：英美包裝同樣出問題 生產機械或疲勞

復必泰疫苗｜陳肇始致歉：促藥廠送另一批到港 按次序接種第二劑