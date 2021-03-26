新冠肺炎．最新｜教育局：復活節後復課　不多於全校三分二人面授

撰文： 王潔恩 朱海棋 鄧穎琳 黃偉倫 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-26 13:31

本港周四（25日）錄得9宗確診，沒有源頭不明個案，是相隔4個月後再次無源頭個案「清零」。 雖然復必泰疫苗暫時停止接種，但本港昨日仍有8200名市民接種科興疫苗，疫苗接種計劃自展開以來，累計已有逾42萬人已打第一針新冠疫苗。 此外，昨日一名59歲男子在西貢行山時被發現失去知覺，送院後不治，他七日前曾接種復必泰疫苗。

復必泰疫苗暫停｜曾浩輝冀調查時間不長：毋須憂慮幾周延遲

【13:22】本港復必泰疫苗其中一個批次出現樽蓋鬆開、瓶身有裂紋等，而要暫時停止接種計劃。政府疫苗顧問專家委員會、疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，政府會全力跟進，希望調查時間不會過長，又認為疫苗接種計劃至少推行半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

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復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

【12:55】教育局今日（26日）宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面授課堂安排。教育局考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。」

強制檢測｜政府檢查半山豐樂閣、殷然 共7人遭發強制檢測令

【12:12】消息稱，今日有源頭不明確診個案，將設疫情記者會交代。

復必泰疫苗暫停｜林哲玄：倘復星今日未提交報告 下周一難接種

【11:15】政府近日煞停復必泰疫苗接種，有份承辦復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今早（26日）於電台節目表示，假如今日當局仍未收到復星醫藥的調查報告，相信下周一（29日）都難以恢復接種。他表示，現時出現瑕疵的疫苗包裝，只佔非常少數，認為可使用另一批次的疫苗，不過始終需先由藥廠調查問題成因，希望盡快解決問題。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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昨日總覽：

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確診大廈食肆｜增9宗確診 菲律賓抵港患者住富薈馬頭圍酒店

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科興疫苗｜第二批約100萬劑今由北京抵港 累計供港約200萬劑

復必泰疫苗｜59歲男七日前打針 今西貢行山被發現無知覺送院死亡

今錄9宗確診4屬本地個案 URSUS群組增3人 5輸入全為變種病毒

新冠疫苗｜專家委員會：死亡個案與疫苗無關 不接種都可能病發

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