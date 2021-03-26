新冠肺炎．最新｜5100人今打第二劑科興疫苗　昨無人不適入院

撰文： 王潔恩 朱海棋 鄧穎琳 黃偉倫 麥凱茵 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-26 22:48

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，5人為來港工作外傭；而輸入個案中，7人樣本為變種病毒株。餘下3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。 該日籍患者在本月15日曾接種復必泰疫苗，3天後出現病徵，一度誤以為是打針副作用未有及時求醫。衞生防護中心解釋，個案或在打針前已感染病毒，而接種疫苗後需時製造抗體才有保護，個案亦可能在打針後太短時間感染而中招。 另外，本地今日暫有少於10宗初步陽性個案，當中沒有源頭不明個案。

【22:42】政府公布截至今晚8時的24小時，約有8,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約200人是在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為86%。

當局指接種計劃開展29日以來，政府已為市民接種共約435,100劑疫苗。當中約429,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約278,200名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。另外，約5,600名市民已接種第二劑科興疫苗。

昨日並沒有送院個案。根據醫院管局數字，昨共有42宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

【21:45】食物及衞生局公布強制檢測公告，要求於3月13日至26日期間，曾身處銅鑼灣禮頓道62-64A號禮賢大廈或大窩口邨富秀樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月28日或之前接受病毒檢測。受檢人士若在3月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（27日）會在大窩口邨富秀樓增設流動採樣站，為當區須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至 4月1日（星期四）。

位於中環愛丁堡廣場、西營盤社區綜合大樓、黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、屯門建生社區會堂及大埔社區中心的流動採樣站均會延長服務日期至4月4日（星期日）。位於深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至4月6日（星期二）。

本地遊重開│消息指政府提出團友須打疫苗或檢測陰性 業界反對

【20:15】復活節長期將至，據了解，商務及經濟發展局昨日(25日)與旅遊業界會面商議本地遊復團安排，提出三個重開條件 :導遊及團員均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試。

業界反對做法，認為「根本無得做」，拉倒建議。有業界人士說：「同事檢測、打針可能問題不大，但市民去食飯、去海洋公園、去行山，普通出街都唔會先打針，點解都係留香港，參加本地團就要強制咁做？諗無問題，但實行唔到！」故此業界大致打定輸數，復活節檔期再度棄守。

疫情下無法探病 伊院病人病房裡飲喜荼 視像見證女兒出嫁

【18:52】新冠肺炎疫情改變許多生活上的常態。一名留醫伊利沙伯醫院的病人，年初急性胃潰瘍入院，病情惡化經歷兩次手術，一度接受深切治療，幸好意志堅強脫離危險期，並迎來女兒出嫁的日子。可惜因疫情問題，家人無法探視。

為見證這份喜悅，伊利沙伯醫院外科部護士協助他替換外來衣物，並透過手機視像聯絡家人，傳來一句「岳父飲茶、爹哋飲茶」，他喝一口喜茶展歡顏。照顧他的醫護希望透過這番協調，可幫助他安心養病，盡快康復。

【18:17】一名38歲日本藉空中服務員確診新冠肺炎，她曾潛伏期堂到北角和富中心GO24 FITNESS 上課及進行器械運動。該健身室下午貼出公告示，指學員留意電郵，並對暫停營業致歉，稱將社區的健康及安全放在首位。

有健身習慣的女士坦言，擔心政府收緊健身室營養情況，又指已改往私人健身室，加上全程會帶口罩，減低染疫風險。

無源頭7天平均數連續21天低於5 旅遊氣泡隨時重啟 料旅客須打針

【18:12】本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，香港政府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，兩地原定的計劃無奈緊急煞停。不過翻查資料，本港自3月6日至今，7天移動平均數字一直低於5的水平，根據兩地的協議，已達重啟旅遊氣泡條件。



商務及經濟發展局昨日（25日）回應《HK01》指，兩地政府一直就此保持溝通，不過當局並未有回應重啟的時間表。而旅行社亦對旅遊氣泡不抱有期待，反而著重即將恢復的本地遊。縱橫遊常務董事袁振寧建議，政府應規管機票的價格，否則旅行社及市民將成為受損的一群，「益晒航空公司牟取暴利。」他更估計未來的機票將大幅上升，飛往日本或索價5,000元。

新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

【17:16】醫管局前主席梁智鴻今日（26日）上午到中央圖書館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗，下午即出席活動。他說：「我覺得無乜特別不良反應，所以唔需要休息」，又認為大家不必擔心打疫苗後的反應，「任何藥物都有問題出現，出現只係少數。」他呼籲政府可先購新一批復必泰疫苗讓市民繼續接種，因拖長時間或損市民信心。

醫管局前主席梁智鴻於早上接種第二針科興疫苗後出席活動，指沒有感到不舒服。（張浩維攝）

【16:58】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，有29名病人康復出院，至今累計 11,023名病人出院。現時仍有170名確診病人留醫，當中10人病情危殆；7人病情嚴重； 153人病情穩定。 負壓病床數目1226 張 ，使用率52%；負壓病房數目668間，使用率63%。

本港今日新增11宗確診，其中8宗屬輸入個案，3宗本地感染，有1宗無源頭。（李澤彤攝）

確診空姐本月中接種首劑復必泰 以為病徵為副作用 6天後才檢測

【16:51】歐家榮表示，本港今日暫有少於10宗初步確診個案，當中未有源頭不明個案。他說，近日無源頭個案處於低位，但不能掉以輕心，現時是能否「清零」關鍵時刻，社區仍有機會存在隱形個案。

歐又補充，無源頭確診空姐於3月15日接種復必泰疫苗，於3月18日開始有病徵。他強調，打針後要時間刺激，「未有咁快有保護」，最少需時兩周，而一般要接種兩劑才起有效保護，估計個案打針前或已感染病毒。

日籍空姐確診 發病後多次到北角GO24 Fitness健身 約20學員檢疫

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，出席疫情記者會時表示︰

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，7人樣本為變種病毒株，包括5宗來港工作外傭；3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍的空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期曾多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日，亦擔心有爆發風險。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。

事主居於銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈劏房，同單位住戶同樣要隔離，大廈亦會列為強檢廈。事主亦曾到過上環Pacific Coffee及Shake Shack等咖啡店及食肆。

至於餘下兩宗本地感染個案均有與其他個案有關連，包括一名患者屬Ursus健身中心群組，是健身中心顧客的家人，之前已到檢疫中心隔離，在第12日留樣本時呈陽性，無徵狀。該群組累計有155宗個案，包括8名員工，94名顧客及53名密切接觸者。

另一名確診者是其他個案的密切接觸者，同樣第12日樣本呈樣性，在檢疫中心送院。該患者居住的大窩口邨富秀樓，會列強檢大廈。

強制檢測大廈｜增兩幢 銅鑼灣禮賢大廈、大窩口邨富秀樓「上榜」

+ 5 + 5 + 5

【16:17】屯門醫院發言人公布，一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：#8221）於去年12月21日因確診入住屯門醫院接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於2月20日為他解除隔離令。惟病人因健康情況，需繼續留院接受治療，其病情持續惡化，延至今日早上9時32分離世。

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

【14:07】今日（26日）是本港新冠疫苗接種計劃展開後，首日有市民接種第二劑。官涌體育館的接種中心外，早上一度出現人龍。很多到場打第二針科興疫苗的市民表明有信心，不擔心會出現副作用，有人認為「最緊要唔好累人」，期望接種兩針後不會染疫，減少病毒傳播機會。



另有接種了一劑復必泰疫苗的市民前來，想改接種科興疫苗但被拒；也有長期病患者，在諮詢健康情況後未打第二針。

復必泰疫苗暫停｜曾浩輝冀調查時間不長：毋須憂慮幾周延遲

【13:22】本港復必泰疫苗其中一個批次出現樽蓋鬆開、瓶身有裂紋等，而要暫時停止接種計劃。政府疫苗顧問專家委員會、疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，政府會全力跟進，希望調查時間不會過長，又認為疫苗接種計劃至少推行半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

+ 5 + 5 + 5

旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

【15:00】本港新冠疫情反覆，旅遊、餐飲、酒店等行業均大受打擊，市民亦苦於無法出外旅遊。香港旅遊發展局今日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。酒店名單更包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店。

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

【12:55】教育局今日（26日）宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面授課堂安排。教育局考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。」

強制檢測｜政府檢查半山豐樂閣、殷然 共7人遭發強制檢測令

【12:12】消息稱，今日有源頭不明確診個案，將設疫情記者會交代。

復必泰疫苗暫停｜林哲玄：倘復星今日未提交報告 下周一難接種

【11:15】政府近日煞停復必泰疫苗接種，有份承辦復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今早（26日）於電台節目表示，假如今日當局仍未收到復星醫藥的調查報告，相信下周一（29日）都難以恢復接種。他表示，現時出現瑕疵的疫苗包裝，只佔非常少數，認為可使用另一批次的疫苗，不過始終需先由藥廠調查問題成因，希望盡快解決問題。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

昨日總覽：

新冠疫苗｜5人接種科興後送院 26歲男子貝爾面癱 情況嚴重留院

確診大廈食肆｜增9宗確診 菲律賓抵港患者住富薈馬頭圍酒店

強制檢測｜屯門龍門居12座 大埔明雅幼稚園、東涌英基幼稚園上榜

科興疫苗｜第二批約100萬劑今由北京抵港 累計供港約200萬劑

復必泰疫苗｜59歲男七日前打針 今西貢行山被發現無知覺送院死亡

今錄9宗確診4屬本地個案 URSUS群組增3人 5輸入全為變種病毒

新冠疫苗｜專家委員會：死亡個案與疫苗無關 不接種都可能病發

復必泰疫苗暫停｜崔俊明：英美包裝同樣出問題 生產機械或疲勞

復必泰疫苗｜陳肇始致歉：促藥廠送另一批到港 按次序接種第二劑