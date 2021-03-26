新冠肺炎．直播｜增11確診8輸入3本地　38歲日籍空姐確診無源頭

撰文： 王潔恩 朱海棋 鄧穎琳 黃偉倫 麥凱茵 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-26 16:43

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，7人樣本為變種病毒株，包括5宗來港工作外傭；餘下3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。 雖然復必泰疫苗暫時停止接種，但本港昨日仍有8200名市民接種科興疫苗，疫苗接種計劃自展開以來，累計已有逾42萬人已打第一針新冠疫苗。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，出席疫情記者會時表示︰

本港今日（26日）錄得11宗確診，累計個案增至11,440宗。新增個案中，有8宗屬輸入個案，7人樣本為變種病毒株，包括5宗來港工作外傭；3宗本地感染個案中，有1宗源頭不明個案，事主為38歲日本籍的空中服務員，但自去年11月起未有再執勤。事主在傳染期、潛伏期曾多次去北角和富中心「GO24」健身中心，建議中心關閉14日。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上堂，全部需要隔離檢疫。

【16:17】屯門醫院發言人公布，一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：#8221）於去年12月21日因確診入住屯門醫院接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於2月20日為他解除隔離令。惟病人因健康情況，需繼續留院接受治療，其病情持續惡化，延至今日早上9時32分離世。

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

【14:07】今日（26日）是本港新冠疫苗接種計劃展開後，首日有市民接種第二劑。官涌體育館的接種中心外，早上一度出現人龍。很多到場打第二針科興疫苗的市民表明有信心，不擔心會出現副作用，有人認為「最緊要唔好累人」，期望接種兩針後不會染疫，減少病毒傳播機會。



另有接種了一劑復必泰疫苗的市民前來，想改接種科興疫苗但被拒；也有長期病患者，在諮詢健康情況後未打第二針。

復必泰疫苗暫停｜曾浩輝冀調查時間不長：毋須憂慮幾周延遲

【13:22】本港復必泰疫苗其中一個批次出現樽蓋鬆開、瓶身有裂紋等，而要暫時停止接種計劃。政府疫苗顧問專家委員會、疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，政府會全力跟進，希望調查時間不會過長，又認為疫苗接種計劃至少推行半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

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旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

【15:00】本港新冠疫情反覆，旅遊、餐飲、酒店等行業均大受打擊，市民亦苦於無法出外旅遊。香港旅遊發展局今日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。酒店名單更包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店。

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

【12:55】教育局今日（26日）宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面授課堂安排。教育局考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。」

強制檢測｜政府檢查半山豐樂閣、殷然 共7人遭發強制檢測令

【12:12】消息稱，今日有源頭不明確診個案，將設疫情記者會交代。

復必泰疫苗暫停｜林哲玄：倘復星今日未提交報告 下周一難接種

【11:15】政府近日煞停復必泰疫苗接種，有份承辦復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今早（26日）於電台節目表示，假如今日當局仍未收到復星醫藥的調查報告，相信下周一（29日）都難以恢復接種。他表示，現時出現瑕疵的疫苗包裝，只佔非常少數，認為可使用另一批次的疫苗，不過始終需先由藥廠調查問題成因，希望盡快解決問題。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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