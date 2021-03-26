地盤工涉參與旺角衝突　未證有用鐳射筆射警　僅非法集結罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-26 12:24

地盤工涉參與前年12月1日，在旺角一帶的衝突，被警方截查後發現另管有鐳射筆。裁判官今日（26日）裁定，根據被告的招認口供，他的確參與了非法集結，但他解釋帶鐳射筆為照警車，而且集結期間沒證據顯示有人用鐳射筆照向警方，未肯定他管有鐳射筆意圖傷人，只裁定他非法集結罪成，但管有攻擊性武器罪脫。案件押後至下月15日判刑，期間裁判官為他索取背景報告。

被告呂葆華（32歲）被控於2019年12月1日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結，並在與新填地街管有能夠發出鐳射光束的裝置。

證供提及細節不似假口供

裁判官在審訊期間已裁定接納被告的招認證供，今日在裁決理由解釋，雖然被告有讀寫障礙及過度活躍症，但認為相關警員證供合理，相信警員當時有向被告讀出所錄取的書面口供，也不信警員沒讓被告找律師，而被告在證供提及很多細節，不似假招認。

雖然管有鐳射筆但沒有射向警方

裁判官指，根據被告的招認口供，他確有參與案發現場的非法集結，但雖然他管有鐳射筆，但集結時沒有人用鐳射光射向警方，而被告亦稱他打算用來照警車，未能證明他管有鐳射筆意圖用以傷人。

辯方指被告參與度低

辯方求情指，被告涉及的亞皆老街集結暴力程度較低，他到達現場時已出現堵路，參與程度低，且並非組織、煽動的角色。

案件編號：WKCC2323/2020