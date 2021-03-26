患過度活躍症男生藏伸縮棍　官指殺傷力不小　判勞教中心

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-26 16:50

去年2月有網民就7.21元朗襲擊事件發生7個月發起「和你lunch」活動，一名18歲學生的背包內有一支伸縮棍被捕，涉管有攻擊性武器，他早前承認控罪。辯方在庭上提到被告患有過度活躍症和專注力不足，惟在循循善誘下待人處事有進步，並得中大教授為其撰寫求情信。案件今（26日）於觀塘裁判法院判刑，裁判官斥被告干犯的罪行嚴重，即使伸縮棍是他用作自衛，在危險和混亂情況下或會傷害他人，殺傷力不小，判被告入勞教中心。

被告林加暉（18歲）為學生，被指於2020年2月21日在觀塘巧明街無合法權限或合理辯解而攜有一支伸縮棍，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器。

被告性格倔強但善誘下有進步

辯方求情指，被告患過度活躍症和專注力不足，家境不佳，縱然先天有所不足和處於劣勢，但被告仍能克服困難。被告讀中二時得學校推薦參加獎學金計劃，他在200多人中脫穎而出。辯方呈上計劃評審之一的中大教授所撰寫的求情信，其形容被告性格倔強，惟在循循善誘下開放自己，待人處事有進步，被告亦有參與義工活動。

出於好奇而參與集會

感化官在報告稱被告態度合作和有禮貌，是次犯案是一時鹵莽和衝動，已有悔意和反省，他出於好奇而參與集會，在現場取得武器只想用作自衛，無意傷人。

辯方並建議被告入更生中心，認為被告過往在誘導下有改善，可受益於更生為主的輔導，擔心勞教中心的短暫嚴苛懲戒（Short, sharp shock）會有反效果。

認為被告需要短期紀律訓練

裁判官莫子聰判刑時表示，被告認罪是最大的求情理由，考慮到辯方呈遞的求情信、獎狀、醫療報告等，同意感化報告建議，判被告入勞教中心接受短期紀律訓練。裁判官斥被告干犯罪行嚴重，即使伸縮棍是他用作自衛，一旦遇到危險和混亂情況，或會傷害他人，殺傷力不小。

案件編號：KTCC1444/2020