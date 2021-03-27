新冠肺炎．最新｜今增6宗輸入個案　相隔4個多月再現本地零確診

撰文： 黃金棋 孔繁栩 鄭翠碧 曾凱欣 鍾妍 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-27 15:03

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（27日）公布新增6宗個宗，全為海外輸入個案，分別來自印度、菲律賓、巴基斯坦及印尼，累計增至11,446宗。

昨日（26日）只有一人感染源頭不明，患者為一名已停飛、居於銅鑼灣的38歲日本籍空姐，她於本月18日發病前三日接種復必泰疫苗，潛伏期及發病後曾到北角和富中心GO24 Fitness健身。今日港大微生學系專家委袁國勇教授到該健身中心視察，指因有鮮風進入及裝有空氣清新機，相信爆疫風險較URSUS FITNESS低。

【15:01】特首林鄭月娥發表每月抗疫報告，指截至 3 月 26 日晚上，已有 43 萬名市民接種了至少第一劑疫苗，佔合資格接種的16 歲或以上人士的 6.6%。她又指，以現時的接種率，恐怕要一段頗長時間才能令本港有群體免疫。

,政府當局正積極研究，當有一定數目市民已接種疫苗，或可對社交距離措施作出進一步調整，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便，以為了鼓勵更多市民盡早接種，

今增6宗確診 全屬輸入個案 距131天再現本地零個案

【14:53】衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，新增6宗確診個案，全部為輸入個案，零宗本地個案，至今本港個案累計11,446宗。據資料，對上一次單日錄得零本地個案，已經是去年11月16日，距今131天。港大微生學系專家袁國勇今早表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，將迎來復活節5天長假期，呼籲市民勿鬆懈。

GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足 袁國勇︰爆發風險較低

【13:30】本港第四波疫情逐漸放緩，昨日有一宗源頭不明個案，患者為38歲日藉女空中服務員。衞生防護中心總監林文健今日(27日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇、機電工程署與環保署代表，到該患者曾一周到訪3次的健身中心GO24 Fitness視察。



袁國勇指，涉事健身室內有鮮風，在瑜伽班房及跑步機附近亦放置了空氣清新機。袁認為，相對較早前曾引起爆發的URSUS Fitness，今次引起爆發的風險較小，但初步評估GO24 Fitness鮮風量，仍不足每小時換氣6次。

測試自己已有抗體 袁國勇：本港有機會清零 市民長假勿掉以輕心

【12:59】港大微生學系專家袁國勇，今早（27日）到場視察位於北角的健身中心 GO24 Fitness，曾有一宗源頭不明個案，傳染期多次到中心做運動。袁國勇表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，呼籲市民在未來復活節5天長假期，即使「開心都好」，亦要做足防疫措施。



另外，本港暫停接種復必泰疫苗，衞生防護中心總監林文健醫生指，當局正密切留意調查結果，暫時調查發現主要是瓶身包裝有瑕疵，不影響接種安全性。

【12:00】袁國勇視察GO24 Fitness後，指該健身中心爆疫的機會，較URSUS FITNESS低，因為前者亦安裝空氣清新機，亦有鮮風進入，惟未知鮮風分布是否平均。

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【11:27】消息指，今天只有大概6宗輸入個案，沒有本地個案，對上一次本港沒有任何本地確診個案是去年11月16日，與今相隔了4個多月。

【10:30】昨天確診的日簎空姐在潛伏期間經常到北角Go24 Fitness健身，港大微生學系專家袁國勇今早到場視察。

復必泰疫苗｜聶德權：希望下周td 知能否恢復接種 第二針市民將優先

【08:55】BioNTech/復星的「復必泰疫苗」包裝出現瑕疵，政府於本周三（24日）應藥廠要求，緊急叫停復必泰接種計劃，待藥廠先完成調查。



負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今天（27日）表示，BioNTech及復星仍需時調查，希望下周會有初步消息，知道能否恢復接種。他指，明白市民陸續需要接種第二針，政府同時有要求供應商檢視能否使用另一批次，或運送新的一批來港，但目前仍未能確定，一旦可以恢復接種，需打第二針的市民會優先獲安排接種，政府會主動安排一個新的時間及地點予市民，如市民未能出席，才需再改時間。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

旅發局賞你住｜500元折扣攻略一覽 教你用24元住一晚四星級酒店

【08:00】本港新冠疫情反覆，旅遊發展局昨日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，憑消費單換領500元酒店住宿折扣優惠，最早可於4月9日享用。參與酒店高達140間，名單中更包括不少本港知名五星級的酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店等。

記者昨日翻查多間酒店的價格，發現在扣除「賞你住」500元折扣優惠，顧客可付不足100元，便可享受酒店服務，甚至欣賞維多利亞海景。而值得一提的是，海洋公園萬豪酒店亦於近日推出優惠，6月30日前入住包3張海洋公園入場門票，但未知該優惠能否與「賞你住」活動同時使用。

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確診大廈食肆｜染疫空姐檢測日到上環Pacific Coffee 2大廈強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日( 26日）錄得11宗新增個案，當中有一宗是本地源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，該名感染源頭不明的38歲日本籍空姐，在本月24日於社區檢測中心採集樣本當天，曾到訪上環的Pacific Coffee，而她所居住的銅鑼灣禮賢大廈亦被納入強制檢測公告。

染疫的日籍空姐曾到訪上環The L.Plaza的Pacific Coffee。（Google地圖）

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼

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昨日總覽：新冠肺炎．3.26｜增11宗個案3宗屬本地 5100人打第二劑科興疫苗

布吉島成泰國最早「解封」旅遊點 已接種新冠疫苗者免隔離

本地遊重開│消息指政府提出團友須打疫苗或檢測陰性 業界反對

旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

無源頭7天平均數連續21天低於5 旅遊氣泡隨時重啟 料旅客須打針

日籍空姐確診 發病後多次到北角GO24 Fitness健身 約20學員檢疫

確診空姐本月中接種首劑復必泰 以為病徵為副作用 6天後才檢測

新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

累計43萬人打新冠疫苗 5600人接種兩劑科興 周四無人不適送院

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》