新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於10宗　或有望再次零源頭不明個案

撰文： 黃金棋 孔繁栩 鄭翠碧 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-27 06:32

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（26日）公布新增11宗個宗，累計增至11,440宗。3宗本地個案中，只有一人感染源頭不明，患者為一名已停飛、居於銅鑼灣的38歲日本籍空姐，她於本月18日發病前三日接種復必泰疫苗，潛伏期及發病後曾到北角和富中心GO24 Fitness健身。

昨初步確診少於10宗，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，當中本地個案均與其他患者有流行病學關連，有望再次零感染源頭不明個案。

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旅發局賞你住｜500元折扣攻略一覽 教你用24元住一晚四星級酒店

【08:00】本港新冠疫情反覆，旅遊發展局昨日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，憑消費單換領500元酒店住宿折扣優惠，最早可於4月9日享用。參與酒店高達140間，名單中更包括不少本港知名五星級的酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店等。

記者昨日翻查多間酒店的價格，發現在扣除「賞你住」500元折扣優惠，顧客可付不足100元，便可享受酒店服務，甚至欣賞維多利亞海景。而值得一提的是，海洋公園萬豪酒店亦於近日推出優惠，6月30日前入住包3張海洋公園入場門票，但未知該優惠能否與「賞你住」活動同時使用。

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確診大廈食肆｜染疫空姐檢測日到上環Pacific Coffee 2大廈強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日( 26日）錄得11宗新增個案，當中有一宗是本地源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，該名感染源頭不明的38歲日本籍空姐，在本月24日於社區檢測中心採集樣本當天，曾到訪上環的Pacific Coffee，而她所居住的銅鑼灣禮賢大廈亦被納入強制檢測公告。

染疫的日籍空姐曾到訪上環The L.Plaza的Pacific Coffee。（Google地圖）

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼

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昨日總覽：新冠肺炎．3.26｜增11宗個案3宗屬本地 5100人打第二劑科興疫苗

布吉島成泰國最早「解封」旅遊點 已接種新冠疫苗者免隔離

本地遊重開│消息指政府提出團友須打疫苗或檢測陰性 業界反對

旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

無源頭7天平均數連續21天低於5 旅遊氣泡隨時重啟 料旅客須打針

日籍空姐確診 發病後多次到北角GO24 Fitness健身 約20學員檢疫

確診空姐本月中接種首劑復必泰 以為病徵為副作用 6天後才檢測

新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

累計43萬人打新冠疫苗 5600人接種兩劑科興 周四無人不適送院

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》