新冠肺炎・最新｜本地零確診　復必泰疫苗初步調查不涉安全

撰文： 黃金棋 孔繁栩 鄭翠碧 曾凱欣 鍾妍 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-27 23:03

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（27日）公布新增6宗個宗，全為海外輸入個案，分別來自印度、菲律賓、巴基斯坦及印尼，累計增至11,446宗。 昨日（26日）只有一人感染源頭不明，患者為一名已停飛、居於銅鑼灣的38歲日本籍空姐，她於本月18日發病前三日接種復必泰疫苗，潛伏期及發病後曾到北角和富中心GO24 Fitness健身。今日港大微生學系專家委袁國勇教授到該健身中心視察，指因有鮮風進入及裝有空氣清新機，相信爆疫風險較URSUS FITNESS低。

強制檢測｜確診空姐曾訪 3月11至26日到過北角GO24Fitness須強檢

【22:10】政府刊憲，3月11至26日曾到北角GO24 Fitness的人士，要強制檢測。

復必泰疫苗暫停｜初步調查不涉安全 不排除長途運輸致包裝有瑕疵

【18:30】政府就復必泰疫苗包裝瑕疵公布初步調查結果：

根據初步調查結果，復星與德國藥廠BioNTech認為沒有證據顯示已抵港的復必泰疫苗（批次210102及210104）存在安全風險，已接種復必泰疫苗的市民無需擔心，後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題而可繼續安全使用為目標。

政府正與復星和德國藥廠BioNTech積極跟進，爭取在一周內完成調查程序，並會與供應商就餘下疫苗供應保持密切聯繫，確保本港疫苗接種計劃能夠持續。

清明｜紙紮店賣護目鏡探熱槍防疫套裝 負責人：等祖先預防吓

【17:14】清明節將至，不少孝子賢孫已開始為先人張羅祭品和掃墓。新冠肺炎已在本港肆虐超過一年，今年有紙紮祭品店繼續出售防疫物資套裝，內含紙口罩、酒精消毒液、護目鏡，以及紅外線探熱槍等。負責人指，今年疫情稍為緩和，部分顧客因去年沒有掃墓，今年「望燒多少少比先人」，相信今年銷情會較好，又留意到一些輕便食品，例如紙紥點心、生果銷量較佳。

有紙紮店出售防疫物資套裝，內含紙口罩、酒精消毒液、護目鏡，以及紅外線探熱槍。（曾凱欣攝）

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【15:58】衞生署補充，今天的初步確診個案少於10宗。而6宗輸入個案，除了第11446宗外，全部在3月25日抵港，而第11446宗個案則在3月14日抵港，是第12天的樣本確診。6宗個案中，有3人都是外傭，分別是第11443、11444、11446宗個案。

【15:01】特首林鄭月娥發表每月抗疫報告，指截至 3 月 26 日晚上，已有 43 萬名市民接種了至少第一劑疫苗，佔合資格接種的16 歲或以上人士的 6.6%。她又指，以現時的接種率，恐怕要一段頗長時間才能令本港有群體免疫。

,政府當局正積極研究，當有一定數目市民已接種疫苗，或可對社交距離措施作出進一步調整，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便，以為了鼓勵更多市民盡早接種，

今增6宗確診 全屬輸入個案 距131天再現本地零個案

【14:53】衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，新增6宗確診個案，全部為輸入個案，零宗本地個案，至今本港個案累計11,446宗。據資料，對上一次單日錄得零本地個案，已經是去年11月16日，距今131天。港大微生學系專家袁國勇今早表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，將迎來復活節5天長假期，呼籲市民勿鬆懈。

GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足 袁國勇︰爆發風險較低

【13:30】本港第四波疫情逐漸放緩，昨日有一宗源頭不明個案，患者為38歲日藉女空中服務員。衞生防護中心總監林文健今日(27日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇、機電工程署與環保署代表，到該患者曾一周到訪3次的健身中心GO24 Fitness視察。



袁國勇指，涉事健身室內有鮮風，在瑜伽班房及跑步機附近亦放置了空氣清新機。袁認為，相對較早前曾引起爆發的URSUS Fitness，今次引起爆發的風險較小，但初步評估GO24 Fitness鮮風量，仍不足每小時換氣6次。

測試自己已有抗體 袁國勇：本港有機會清零 市民長假勿掉以輕心

【12:59】港大微生學系專家袁國勇，今早（27日）到場視察位於北角的健身中心 GO24 Fitness，曾有一宗源頭不明個案，傳染期多次到中心做運動。袁國勇表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，呼籲市民在未來復活節5天長假期，即使「開心都好」，亦要做足防疫措施。



另外，本港暫停接種復必泰疫苗，衞生防護中心總監林文健醫生指，當局正密切留意調查結果，暫時調查發現主要是瓶身包裝有瑕疵，不影響接種安全性。

【12:00】袁國勇視察GO24 Fitness後，指該健身中心爆疫的機會，較URSUS FITNESS低，因為前者亦安裝空氣清新機，亦有鮮風進入，惟未知鮮風分布是否平均。

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【11:27】消息指，今天只有大概6宗輸入個案，沒有本地個案，對上一次本港沒有任何本地確診個案是去年11月16日，與今相隔了4個多月。

【10:30】昨天確診的日簎空姐在潛伏期間經常到北角Go24 Fitness健身，港大微生學系專家袁國勇今早到場視察。

復必泰疫苗｜聶德權：希望下周td 知能否恢復接種 第二針市民將優先

【08:55】BioNTech/復星的「復必泰疫苗」包裝出現瑕疵，政府於本周三（24日）應藥廠要求，緊急叫停復必泰接種計劃，待藥廠先完成調查。



負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今天（27日）表示，BioNTech及復星仍需時調查，希望下周會有初步消息，知道能否恢復接種。他指，明白市民陸續需要接種第二針，政府同時有要求供應商檢視能否使用另一批次，或運送新的一批來港，但目前仍未能確定，一旦可以恢復接種，需打第二針的市民會優先獲安排接種，政府會主動安排一個新的時間及地點予市民，如市民未能出席，才需再改時間。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

旅發局賞你住｜500元折扣攻略一覽 教你用24元住一晚四星級酒店

【08:00】本港新冠疫情反覆，旅遊發展局昨日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，憑消費單換領500元酒店住宿折扣優惠，最早可於4月9日享用。參與酒店高達140間，名單中更包括不少本港知名五星級的酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店等。

記者昨日翻查多間酒店的價格，發現在扣除「賞你住」500元折扣優惠，顧客可付不足100元，便可享受酒店服務，甚至欣賞維多利亞海景。而值得一提的是，海洋公園萬豪酒店亦於近日推出優惠，6月30日前入住包3張海洋公園入場門票，但未知該優惠能否與「賞你住」活動同時使用。

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確診大廈食肆｜染疫空姐檢測日到上環Pacific Coffee 2大廈強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日( 26日）錄得11宗新增個案，當中有一宗是本地源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，該名感染源頭不明的38歲日本籍空姐，在本月24日於社區檢測中心採集樣本當天，曾到訪上環的Pacific Coffee，而她所居住的銅鑼灣禮賢大廈亦被納入強制檢測公告。

染疫的日籍空姐曾到訪上環The L.Plaza的Pacific Coffee。（Google地圖）

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼

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昨日總覽：新冠肺炎．3.26｜增11宗個案3宗屬本地 5100人打第二劑科興疫苗

布吉島成泰國最早「解封」旅遊點 已接種新冠疫苗者免隔離

本地遊重開│消息指政府提出團友須打疫苗或檢測陰性 業界反對

旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣 一文睇清有邊間五星酒店

無源頭7天平均數連續21天低於5 旅遊氣泡隨時重啟 料旅客須打針

日籍空姐確診 發病後多次到北角GO24 Fitness健身 約20學員檢疫

確診空姐本月中接種首劑復必泰 以為病徵為副作用 6天後才檢測

新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

科興疫苗｜官涌現接種人龍 打科興第二針市民：打完兩針感安心

累計43萬人打新冠疫苗 5600人接種兩劑科興 周四無人不適送院

復課｜復活節假期後 中小學及幼稚園准不多於3分2學生上半日面授

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》