本地遊重開│消息指政府提出團友須打疫苗或檢測陰性　業界反對

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-26 20:19

復活節長期將至，據了解，商務及經濟發展局昨日(25日)與旅遊業界會面商議本地遊復團安排，提出三個重開條件 :導遊及團員均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試。

業界反對做法，認為「根本無得做」，拉倒建議。有業界人士說：「同事檢測、打針可能問題不大，但市民去食飯、去海洋公園、去行山，普通出街都唔會先打針，點解都係留香港，參加本地團就要強制咁做？諗無問題，但實行唔到！」故此業界大致打定輸數，復活節檔期再度棄守。

早前因本地疫情較平穩，港府曾一度准許重開本地遊旅行團，吸引不少市民參加，惟疫情轉為嚴峻後，再度叫停。（資料圖片/梁煥敏攝）

近日新冠疫情慚見平穩，復活節長期將至，旅遊業界盼望重推本地團，並已安排一系列行程。但據知業界本星期跟港府商討後，認為增加的「加辣」條款當中，部份不可行，已打定輸數放棄復活節檔期。

業界接受員工接種疫苗及定共期檢測

據了解，港府提出要求旅行社接待本地團的員工，完成注射兩劑新冠疫苗，並與餐飲業界一樣，於帶團前或每14日內定期進行病毒檢測，業界普遍認同做法；可是當局有意將有關措施推展到參與的團友，要求接種疫苗、上車前進行快速測試或持有72小時內有效的無病毒報告，方可參加。消息指業界隨即反對，認為做法不可行。

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業界指要團友街上除口罩做檢測屬危險

一名知情者說：「你要公公婆婆上車前企街上除口罩做檢測，幫手同事又危險，團友又危險，但唔做唔上得車，邊可能實行到？市民去食飯、去海洋公園、去行山，普通出街都唔會先打針，點解都係留香港，參加本地團就要強制咁做？」認為政府想以旅遊業先行先試，勸市民打針、定期檢測，但擔心普遍反應會更差，會有反效果。

「本地市民外出都無話要打針，旅遊氣泡要舟車勞頓又要到外住宿，相信每個人都理解，但一日遊都要咁做就不太合理。如果就咁推出，一定效果更差，行業個個都好卻步。」他指因時間倉卒，業界已棄守復活節檔期，將與港府再度重開本地旅遊開會，寄望五一假期前後可以「重新出發」。

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