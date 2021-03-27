澳門通報兩境外確診復陽個案　4歲女美國返澳門19日後陰轉陽

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-27 01:56

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心周五深夜公佈，3月7日入境的2名曾在外國確診的澳門居民，在醫學觀察期間新冠病毒核酸檢測為陽性，被列為境外確診復陽個案。兩名患者分別為24歲英國女留學生以及4歲居美女童，兩人1月初分別在境外確診新冠肺炎，當時無臨床症狀，進行家居隔離治療後檢測都呈陰性，直到上機前、甚至在抵達澳門酒店隔離醫學觀察期間多次檢測都呈陰性，但在3月26日復查時卻轉為陽性，二人目前均無任何新冠病毒肺炎的症狀。

第1名患者為24歲女性，澳門居民，英國留學生，於今年1月6日在英國確診新冠肺炎，當時無臨床症狀及進行家居隔離治療；曾於2月25日及3月3日進行的新型冠狀病毒核酸檢測均呈陰性；3月6日由英國倫敦經巴黎及台北抵達澳門國際機場，回澳後按衛生局檢疫措施被安排到指定酒店進行醫學觀察；其於3月7日、12日及19日的新型冠狀病毒核酸檢測亦呈陰性；因在3月24發現血清IgM抗體陰性、IgG抗體陽性而轉往高頂公共衛生臨床中心作進一步觀察，3月24當日新型冠狀病毒核酸檢測亦呈陰性，但在3月26日復查時轉為陽性。

隨行母親多次檢測均呈為陰性

第2名患者為4歲女童，澳門居民，長居美國，於2021年1月6日在美國確診新冠肺炎，當時無臨床症狀及進行家居隔離治療；其於2月6日、2月21日、2月22日、3月3日進行的咽及鼻拭子新冠核酸檢測均呈陰性，2月22日曾作胸片檢查未見異常；3月6日由美國三藩市經巴黎及台北抵達澳門國際機場，回澳後按衛生局檢疫措施被安排到指定酒店進行醫學觀察；3月7日、12日及19日的新型冠狀病毒核酸檢測呈陰性；因血清IgM抗體陰性、IgG抗體陽性而轉往高頂公共衛生臨床中心作進一步觀察，3月24當日新型冠狀病毒核酸檢測亦呈陰性，但在3月26日復查時轉為陽性。而與該名女童隨行的母親，入境後的多次鼻拭子新冠核酸檢測均呈為陰性。

外國返澳須進行核酸以及病毒抗體兩項檢測

應變協調中心表示，兩名病例較早前在境外已經確診，目前均無任何新冠病毒肺炎的症狀，結合返澳後的多次檢測均呈陰性，考慮為境外確診復陽個案，不列為本澳的輸入性確診病例；同時，由於兩名人士新冠病毒核酸檢測基因濃度偏低，具傳染性的可能性較低。應變協調中心重申，考慮到外國新冠肺炎疫情嚴峻，亦出現傳染性極高的變種病毒，感染風險高，同時亦有多地報導多次核酸檢測陰性後才確診的情況，為進一步降低從外國回澳的人士離開醫學觀察酒店時對家庭和社區構成的公共衛生風險，應變協調中心早前已決定，由外國返澳人士，除須進行核酸檢測外，返澳後必須接受新型冠狀病毒抗體檢測，以確定其整體感染情況。