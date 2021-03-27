中大懲處違反保安措施學生　拒示學生證收警告信　嚴重可被踢出校

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-27 13:48

中文大學有學生近月屢與保安起衝突。中大教務長余蕙卿昨日向全校學生發電郵指，針對違反出入管制措施的學生，九間書院及研究院站在「同一陣線」，執行多項紀律懲處措施。若學生出入校園時拒絕出示證明文件，將獲發警告信；若多次及嚴重違規，將會記缺點，甚至可被開除開學藉。

中大教務長余蕙卿昨日向全校學生發電郵指，針對違反出入管制措施的學生，九間書院及研究院站在「同一陣線」，執行多項紀律懲處措施。（資料圖片）

中大教務長余蕙卿在電郵表示，大學去年11月實施出入管制措施，以防範校園連串的違法活動。不過，她指，過去數個月，校方接連收到多宗報告及投訴，指有部分學生違規，包括拒絕展示證明文件、言語及肢體攻擊協助執行措施的大學人員，對此感到遺憾。

她表示，校方強調，上述違規行為，危害校園安全及大學成員福祉，違規者更是高等院校學生，完全不能接受，須為自己不當行為負責，並接受大學絕律程序。

余蕙卿表示，九間書院及研究院站在「同一陣線」，針對違反出入管制措施的學生，執行多項紀律措施，以杜絕學生不當行為。若拒絕出示大學通行證、言語侮辱大學前線人員，或肢體攻擊致造成他人傷害，將會被懲處。若學生出入校園時拒絕出示證明文件，將獲發警告信；若多次及嚴重違規，將會記缺點，甚至可被開除開學藉。有報道指，至少有三名學生已遭校方紀律處分。