「90後」打工仔難向上流　調查指勞資對升職條件理解不大同

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-27 14:38

「90後」打工仔剛累積工作經驗，卻碰上疫情，要獲晉升向上流困難。有團體就30歲或以下年輕僱員的升遷情況，向僱主及僱員進行問卷調查，結果有逾半受訪僱主表示，過去1年未有晉升任何「90後」員工，調查結果更發現，普遍僱員與僱主對年輕僱員的升遷條件期望，存在明顯差異。 調查發現，超過七成僱員認為工作經驗及知識，是獲得晉升的最重要條件；惟大部分僱主則認為，僱員具積極正面態度，有上進心等軟實力，才是晉升的最重要條件。調查結果同時反映，雖然僱主決定年輕僱員升遷是看重軟實力，不過提供培訓方向卻有偏差，超過七成僱主傾向培訓僱員思考及決策能力，並非升遷所看重的軟實力。 有人事顧問建議僱主，應提供客觀而清晰晉升或工作準則，除能避免誤解外，亦能為僱員提供目標。年輕僱員亦可向僱主，多展現積極性及責任感。

城市女青年商會於2月16日至3月12日，曾向512名30歲以下僱員，以及123名僱主，進行問卷調查，有逾半數僱主於過去一年，未有為30歲以下僱員安排晉升。

調查結果顯示，普遍僱員認為「工作經驗及知識」（71.1%）及「良好溝通協調能力」（61.1%）等知識與技巧，是僱主考慮升遷的主要條件；不過調查同時發現，普遍僱主反映「積極正面，有上進心」（72.4%）、「責任感」（65%）等正面工作心態與性格範疇最重要，「軟實力」才是主要升遷考慮條件。

大部分僱主在僱員培訓方向與升遷方向不一

調查結果亦顯示，僱主在僱員培訓計劃上，普遍傾向培訓有關「思考及決策能力」（72.6%）以及「溝通能力」（68.3%）等能力，而非升遷所重視的正面工作心態與性格的「軟實力」。結果反映僱主既未能掌握最合適的培訓內容，亦未能掌握如何為員工進行「態度培訓」，提升僱員工作心態及發掘潛力，協助僱員增加生產力及達到僱主升遷要求。

僱員成長目標與培訓主題應要一致

盈力僱員服務顧問高級培訓顧問黃錦翔指出，普遍僱主容易認為「積極正面，有上進心」、「責任感」等正面工作心態與性格「做做吓就有」，致忽略相關培訓；在安排培訓時，又傾向於選擇經驗、能力等，可量度成效的培訓，因可令僱主感覺「抵啲」、「真係學到野」。

黃錦翔認為僱主提供的培訓主題，應要與僱員成長目標一致，例如以體驗式學習和分享形式的主題，有效提升「工作心態」。

可應提供客觀而清晰的晉升或工作準則

另外，黃錦翔亦建議僱主應提供客觀而清晰的晉升或工作準則，除能避免誤解外，亦能為僱員提供目標，燃點工作動力；黃又建議職場青年可多注重工作態度等僱主着重的「軟實力」，例如主動學習及參與新工作，向僱主展現積極性及責任感。

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