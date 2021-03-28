新冠肺炎・最新｜今增1宗輸入個案　初步確診浸大學生源頭不明

撰文： 孔繁栩 勞敏儀 朱海棋 王潔恩 袁澍 黃詠榆 黃穎津 麥凱茵 陳淑霞 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-28 14:22

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（28日）公布，截至凌晨單日新增1宗個宗，連續兩日本地零感染，累計確診人數錄得11,447宗。 不過浸大晚上公布，一名學生昨日初步確診，預料政府會在明日（29日）更新數字，納入明天確診宗數。

+ 6 + 6 + 6

復必泰暫停｜有望一周完成調查 許樹昌：或增接種中心追落後

【14:22】BioNTech/復星的復必泰疫苗因樽蓋移位、瓶內壓力過大出現滲漏等要暫停接種，政府期望一周內完成調查。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局將出現問題的疫苗及隨機抽樣無問題的疫苗，運回德國調查，當調查完畢確認可以重啟接種後，政府可能會增加社區接種中心追回接種率。

【14:08】衞生署衞生防護中心公布，截至3月28日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 447宗（包括11 446宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案為輸入個案，即連續兩日本地零確診。

新冠疫苗｜已打針旅客到泰國布吉免隔離 胡慧沖：未知認可哪一種

【13:54】泰國宣布，布吉島（Phuket）7月1日起，豁免已接種新型冠狀病毒疫苗的遊客入境隔離。剛好在布吉拍攝節目的旅居泰國港人胡慧沖，接受《香港01》電話訪問，表示當地政府未有具體細節，如認可哪種疫苗，如何規定遊客不會去其他地方等。

新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

【13:40】浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

清明節｜山頭人頭湧湧 有市民購紙口罩、搓手液防疫套裝贈先人

【13:24】距離清明節（4月4日）仍有一周，今日（28日）柴灣永遠墳場人頭湧湧，早上多人前往掃墓，因封路安排，大批人選擇步行上山，有 人認為人流較上年多三分二，「條路上嚟好似蟻行咁」。疫情爆發逾一年，有市民除了購買燒豬等祭品，更購入有紙口罩、搓手液的「防疫套裝」紙紮產品，望保佑先人平安。

【12:00】消息指，今日新增1宗輸入個案；另有一宗無源頭初步確診個案，是浸大學生。對上一次零確診是去年10月14日，去年10月28日則錄得2宗確診個案，料今日創5個月確診數字新低。今日不設疫情記者會。

新冠疫苗│張建宗指接種減疫情 舒勞工市場壓力 籲不猶疑早接種

【09:00】政務司司長張建宗指勞工市場在去年12月至今年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。他認為，隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力；又重申接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃。新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

久違了的本地零確診僅維持一日就斷纜，浸會大學昨（27日）晚向學生及教職員發電郵，公布一名學生當日確診，曾於本月18及22日到浸大上堂，校方已安排關閉相關課室和場所進行消毒，正配合官方追蹤與確診學生密切接觸的師生。

01消息｜港府安排旅遊從業員到疫苗接種中心工作 料收入近2萬元

新冠肺炎疫情肆虐，本港旅遊業陷入冰封。據《香港01》了解，政府將於下周一會公布協助旅遊業界方案，其中政府計劃安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，每日工作13小時，每人最多可工作約15日，即至少有近2萬元人工。

確診大廈｜本地零感染 增6宗輸入 印尼抵港患者住荃灣絲麗酒店

衞生防護中心周六（27日）公布新增6宗個案，全部為輸入個案，是自去年11月16日以來，首次錄得零本地個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中並無新上榜的餐廳及住址。不過一名由印尼抵港的36歲女子，住在荃灣香港遠東絲麗酒店，相信是其檢疫酒店。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

強制檢測｜確診空姐曾訪 3月11至26日到過北角GO24Fitness須強檢

食物及衞生局周六（27日）晚上公布，考慮到曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，故決定所有於3月11日至3月26日曾身處有關健身中心的人士需進行強制檢測。政府明日（28日）會在北角糖水道花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的GO24 Fitness工作人員及訪客提供服務。

復必泰疫苗暫停｜初步調查不涉安全 不排除長途運輸致包裝有瑕疵

清明｜紙紮店賣護目鏡探熱槍防疫套裝 負責人：等祖先預防吓

GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足 袁國勇︰爆發風險較低

測試自己已有抗體 袁國勇：本港有機會清零 市民長假勿掉以輕心

復必泰疫苗｜聶德權：希望下周知能否恢復接種 第二針市民將優先

+ 5 + 5 + 5

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

《2021年DSE試場疫情預防措施》