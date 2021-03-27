確診大廈｜本地零感染　增6宗輸入　印尼抵港患者住荃灣絲麗酒店

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-27 23:25

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生防護中心周六（27日）公布新增6宗個案，全部為輸入個案，是自去年11月16日以來，首次錄得零本地個案。 衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中並無新上榜的餐廳及住址。不過一名由印尼抵港的36歲女子，住在荃灣香港遠東絲麗酒店，相信是其檢疫酒店。

根據衞生防護中心資料，周六新增的6宗確診個案，全部為輸入個案，當中兩宗從印度抵港，包括32歲男（#11441）、34歲女（#11442），二人均出現病徵。另有2宗從菲律賓抵港，為44歲男（#11443）、28歲女（#11444），二人都沒有病徵；1宗從巴基斯坦抵港的45歲男（#11445）無病徵。最後一宗則是由印尼抵港的36歲女（#11446），她亦出現病徵。

衞生署補充，6宗個案中，有三人是外傭，分別是個案#11443、#11444、#11446。而個案#11446在3月14日抵港，是第12天的樣本確診。根據最新資料顯示，今天沒有新增的本地個案，並無新的住址上榜。不過，從印尼到港的輸入性個案（#11446），她住在荃灣香港遠東絲麗酒店。

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