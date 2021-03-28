浸大初步確診學生　曾教番禺會所華仁小學足球班　9名學生要隔離

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-28 18:25

本港新冠肺炎疫情反覆，番禺會所華仁小學今日（28日）向師生及家長發通告，指6名學生曾於上周日（21日）參與足球訓練活動，其中一名任職足球教練、就讀浸大學生昨日（27日）初步確診，未知感染源頭，9名學生及另外3名教練需進入檢疫中心隔離，學生家長亦會獲安排入營陪同學生。校方強調，去年12月已提醒師生暫停足球興趣班活動，如隔離期間有人確診，校方會向衞生防護中心提供被列密切接觸者的師生。

番禺會所華仁小學今日（28日）向師生及家長發通告，指6名曾參與足球訓練活動的學生需進入檢疫中心隔離。（盧翊銘攝）

番禺會所華仁小學通告指出，校方今日下午得悉，6位一年級同學及3位二年級同學，在上周日（21日）曾參加足球訓練活動，期間全程有配戴口罩，其中一名負責訓練的教練昨日（27日）初步確診，即就讀香港浸會大學的學生，其同住家人經檢測後呈陰性。

家長陪同入營

6名同學及3名教練被列為密切接觸者，今日會被送往檢疫中心隔離，同學們的家長會陪同入營，校方今早已致電所有參加上述訓練活動同學的家長及總教練，確定將進行隔離檢疫的同學及所有教練均沒有病徵。

▼封區檢測▼

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校方指出，負責足球訓練活動的機構總教練已向衞生防護中心申報，當日活動由該機構主辦。校方重申，已於去年12月3日發通告，暫停足球興趣班和足球校隊等面授非課堂活動，一旦有再同學或教練染疫，校方會按中心指示，列出任何屬密切接觸者的師生。

▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延長▼