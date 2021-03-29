新冠肺炎・最新｜初確診浸大生料有覆檢結果　曾教10華仁生踢波

撰文： 黃偉倫 歐陽德浩 陳嘉慧 勞敏儀 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（28日）公布只新增1宗輸入個案，連續兩日本地零感染，累計確診人數增至11,447人。不過今日（29日）或斷纜，一名浸會大學生初步確診，料已有覆檢結果。該浸大生曾教北角番禺會所華仁小學10名小一及小二學生踢足球，他們須隔離檢疫，由家長陪同。

現時的防疫措施將於本周三（31日）午夜屆滿，消息指政府擬放寬宗教活動及游泳場所限制，即公眾泳池及海灘等設施有機會「解封」，行政會議將於周二（30日）商討。另酒吧業界透露，上星期初曾與當局開會，談及復業需採取措施，包括客人需一直戴口罩、用飲管飲酒，以及增加空氣消毒設備等。

強制檢測大廈｜油麻地立德大樓污水檢測呈陽性 住戶訪客需強檢

【00:01】食物及衞生公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。任何在3月24日至28日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月30日（星期二）或之前接受檢測。

由今日（29日）起，位於旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街，暫定開放至3月30日。

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

昨日總覽：新冠肺炎・3.28｜本地零個案2日恐斷纜 初確診浸大生源頭不明

新冠肺炎｜今錄1宗輸入確診 無源頭浸大學生初步陽性 清零斷纜

浸大初步確診學生 曾教番禺會所華仁小學足球班 9名學生要隔離

新冠肺炎｜浸大社科生確診前曾返校 校方消毒課室追蹤曾接觸師生

北大嶼山臨時醫院變種病毒輸入個案誤留病格 與4患者共處20分鐘

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清明節｜山頭人頭湧湧 有市民購紙口罩、搓手液防疫套裝贈先人