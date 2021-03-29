新冠肺炎．最新｜增8宗確診浸大學生未知源頭　初步陽性約5宗

撰文： 黃偉倫 歐陽德浩 陳嘉慧 勞敏儀 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-29 17:54

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（28日）公布只新增1宗輸入個案，連續兩日本地零感染，累計確診人數增至11,447人。不過今日（29日）或斷纜，一名浸會大學生初步確診，料已有覆檢結果。該浸大生曾教北角番禺會所華仁小學10名小一及小二學生踢足球，他們須隔離檢疫，由家長陪同。 現時的防疫措施將於本周三（31日）午夜屆滿，政府宣布大部份防疫措施會延長14天，即4人限聚令等會在復活節長假期維時。不過，政府會放寬戲院入座率由50%提升至75%，康文署及主題公園都會跟隨。而泳池、泳灘等場所會於周四(4月1日)重開，宗教場所可容許30%入座率。政府亦為疫苗接種提供誘因，目前需要定期檢測的行業，例如教職員、建造業、食肆等，只要接種兩劑疫苗後等多14天，便等同已有保護力，可豁免定期檢測。

【17:00】旅遊業議會今日（29日）早上與旅行社、酒店、巴士公司業界會面，簡介相關事宜。旅議會名譽顧問胡兆英預料，計劃可為業界創造1600至2000個職位，當中，全職中心主任的月薪為4萬元，副主任的月薪為3萬元，至於兼職時薪則為100元，申請人需在業界從事至少兩年。

接種中心設2千職位予旅遊業等 月薪最高4萬元 中或英須一科合格

【16:50】張竹君透露，染疫浸大學生是在維園教踢波，與3名導師分成4組教學，他會與其他導師及自己組的學生較多接觸，故3名導師及14名學生都要檢疫。張竹君透露，染疫學生與早前確診的個案，是同一單位座向，有可能經喉管傳播，但會繼續監察情況。

她又指，確診浸大學生3月25日曾與家人去小西灣藍灣半島翠河，3月26日曾為一名學生上門補習，其學生及在場家人都要檢疫。

【16:40】醫管局昨公布曾錯誤安排一名帶變種病毒的輸入個案患者，與其他本地患者在臨時醫院在同一病格內，庾慧玲指，已經為同病格其他4名病人做基因排序，3人驗出無變種病毒株，另一人因病毒量太低「驗唔到」，四人情況穩定。

變種病毒險突破防線 N501Y患者曾與4確診者同一病格 醫管局致歉

庾慧玲說，今次涉及一名45歲屬於輸入個案的女患者，按程序要獨立隔離以等待基因排序結果，但中間「有程序出現問題」，故有短暫時間與另外四病人共處一病格，知悉情況後，已立即轉獨立病床，相信過程中出現溝通問題，醫管局會檢視程序，「睇睇邊到可以改善。」

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新詳情。

張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時新增8宗確診個案，個案編號：11448至11455。其中，輸入個案有7宗，分別有5宗是菲律賓到港，一人是3月27日到港，搭5J272航班，另4位是第12日樣本確診，5人全部帶有 N501Y變種病毒株。餘下兩宗輸入個案，分別來自土耳其及美國，其中，土耳其到港的患者是乘搭TK6080班機，3月27日到港，是一名機組人員，體內都帶N501Y變種病毒株。而美國抵港患者，則在3月20日乘CX845航機來港，檢疫期間確診，是今日唯一無變種病毒的新增輸入個案。

此外，今日新增的本地個案，未找到感染源頭，是一名浸會大學學生，於番禺會所華仁小學的足球訓練活動任教練。張竹君指，患者住在小西灣富景花園7座，大廈早前已有確診個案，今次個案在強制檢測期間中找到，3月25日開始流鼻水，3月26日做檢測找到樣本呈陽性。她指，患者在3月18日曾上學、3月22日是最後一個上課天，兩日分別曾到校內三幢大廈上課，曾到訪3幢大樓的人都要強制檢測。

浸大生無源頭確診 校內3大樓須強檢 曾教華仁小學足球15人檢疫

一名22歲浸會大學學生確診。（網上圖片）

三幢大廈分別是：

1/ 校園傳理視藝大樓

2/ 校園教學及行政大樓

3/ 善衡校園呂明才中心

張竹君提到，確診大學生在3月21日教小朋友足球，故小朋友及其他教練需檢疫。其他活動方面，他有與家人吃飯；3月23日與一名朋友在小西灣打羽毛球。其他人士仍在追蹤。

現時錄得初步確診個案約4至5宗，大部份是輸入個案，暫未有源頭不明個案。

【16:15】陳肇始說，希望下周起可安排低風險地區來港人士的檢疫期由21日減至「14+7」，又指會明確要求檢疫人士要在抵港第19天後要做檢測，並須於機場接受檢測。

【16:10】陳肇始表示，今次不算是「放寬」社交距離措施，而是適時調整部份風險不高的場所安排，例如戲院等，加上目前的檢測量增加和追蹤工作，有信心即使有群組爆發仍可處理。

至於復必泰疫苗，她指本周後期會有最終報告，而廠商日前調查後已表明與安全無關，而是運送過程出問題，會盡快恢復供應。

政府決心推高疫苗接種率 打齊兩針14日後 食肆教職員免定期檢測

【16:00】邱騰華表示，即使戲院等場所放寬入座率，但仍要限制飲食。至於本地遊何時重啟，他指已與旅遊業界商討，員工願意接種疫苗及檢測，但對於參與者是否要接種疫苗則仍有保留。

旅遊氣泡｜已與新加坡商重啟 今去信日本、韓國、泰國等多國商討

徐英偉則指，大部份康文署場地及設施，都會與戲院放寬入座率相若，即可容納75%人入場，稍後會再公布細節。

+ 3 + 3 + 3

【15:30】食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉出席記者會，交代最新的社交距離措施。

陳肇始表示，過去一周本港疫情逐漸緩和，每日平均少於5宗確診，源頭不明個案每日約1至2宗，雖然過去一個月出現食肆及健身中心群組爆發，但透過快速檢測及隔離，成功在短時間內壓制疫情蔓延。她又指，第四波疫情開始逐漸受控，認為今日成果得來不易，為了繼續壓制疫情，要嚴厲執行防疫措施，並呼籲市民接種疫苗。

陳肇始指，專家已指出現階段十分具戰略性，復活節長假期隨時出現反彈，故現時無條件大幅放寬社交距離及入境措施，希望市民保持耐性，「堅持多一陣，才有望將第四波疫情殲滅。」她宣布，會維持大部份社交距離措施，由周四凌起延長14日，至4月14日。

陳肇始表示，4月1日起可重新開放公共及私人泳池、公眾泳灘等，她指重新開放可為市民提供更多運動機會，並指病毒透過水中傳播風險低。此外，戲院、表演場所及主題樂園的入場上限，會由一半提升至75%，入場者要遵守感染控制措施。

4月1日起重開泳池泳灘 戲院、主題樂園表演場所入場人數升至75%

至於酒吧、麻雀、夜店等處所則須繼續關閉。至於限聚令下，會豁免宗教場所禁止群組聚集參與人數設上限放寬至可容納人數不多於3成，但期間不能進食，惟宗教儀式領聖體除外。

陳肇始說，考慮英國確診數有下降及當地疫苗接種進度，可以取消英國來港登機限制，目前正與航空公司商討，安排在4月下旬透過指定航班，讓港人直接回港，抵港後要集中在一間指定酒店隔離21日，抵港第7、12、19日要檢測。至於來自低風險地區，抵港強制檢疫期由21日改為「14+7」，即需於酒店檢疫14日，然後可於家中檢疫多7天，並在第19日接受強制檢測。

禁飛令解封 滯英港人4月底可乘指定航班回港 須酒店隔離21日

她又透露，初時會與澳洲、紐西蘭、新加坡、日本、韓國商討旅遊氣泡。而來自中風險地區，如接種疫苗後，可在指定酒店強制檢疫14日，加上之後7日自我監測，以及第19日強制檢測。但未接種疫苗者，則要在指定檢疫酒店強制檢疫21日，政府會視乎當地有否疫情轉變，會繼續評估情況。

陳肇始表示，當相當比例人口接種疫苗達到群體免疫，可助香港走出疫情，為鼓勵更多市民接種，目前會以完成接種兩劑疫苗後14大，視為達到防疫條件，例如：

1.提供晚市堂食餐飲處所，目前14日病毒檢測一次，相關員工如完成疫苗接種後再待14天，可視為已有足夠保護，等同完成定期檢測規定，「即係打咗針，就唔需要定期檢測喇。」

2.學校教職員亦有上述安排。

3.發展局同建造員，鼓勵從業員盡快接種，取代定期檢測。

4.完成接種疫苗市民，可適度放寬安老院探訪。

5.公立醫院方面，完成疫苗接種者可探病，但須於探病同日接受快速原測試並呈陰性結果，醫管局研究細節後會稍後公佈。

數月前曾有確診 油麻地立德大樓納強檢 居民斥麻煩：做完又再做

【13:17】本港新型冠狀病毒肺炎疫情稍緩，然而食物及衞生局昨日（28日）公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。



記者今日（29日）到立德大樓一帶視察，該大廈喉管雖是採用較舊式的集水兜，但未見長出雜草。鄰近的後巷亦沒有垃圾等雜物，只有手推車、膠箱等。有住戶批評強制檢測擾民，「做咗幾次無嘢又要再做，真係好煩呀！」亦有居民指，大廈內較多劏房，但整體衞生亦理想。

【13:05】政府表示，食物及衞生局局長陳肇始教授、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（29日）下午3時30分將就最新社交距離措施會見傳媒。

【12:43】據悉本港今日有約10宗確診，大部分為輸入個案，今日將設疫情記者會。

新冠肺炎｜梁子超指復活假後源頭不明個案降 才有空間放社交距離

【10:00】本港連續兩日零本地確診個案，昨日（28日）更是5個多月以來最少確診的一天，但同時有約10宗初步確診，包括一宗源頭不明。社交距離措施將於周三屆滿，復活節假期將至然而呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情正在向好發展，但不能掉以輕心，認為在復活節假期後源頭不明個案持續下降，才有空間放寬部分風險較低活動，否則疫情反彈，則前功盡廢。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦憂復活節假期很多人會「走在一起」，長假期後不時都出現一定反彈，故他認為現時不是放寬的最佳時間。旅遊從業員到疫苗中心工作 姚思榮料政府會接納建議 業界呻慘【09:45】新冠肺炎疫情重創旅遊業，據了解政府擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，以每日工作13小時，每人最多工作15日計算，月薪近2萬元。



旅行社東主協會會長葉慶寧認為，要業界到疫苗接種中心做兼職「好醜、好慘」，選擇做兼職只是無辦法之中的辦法。新冠肺炎｜旅遊業界指本地遊利潤低 倡盡快推出郵輪公海遊【09:15】疫情下旅遊業陷入冰封，商務及經濟發展局日前與旅遊業界商議本地遊復團安排，提出三個重開條件，包括導遊及團員均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試。



旅遊界立法會議員姚思榮表示，要求市民接種疫苗才能參加本地遊是很困難，也無法執行。旅行社東主協會會長葉慶寧認為，港府可「照抄」鄰近地區推出在內港航行的本地郵輪旅遊，可以「一石幾鳥」，做足檢測及打疫苗等防疫措施，上船後有節目，可吹吹海風，在船上住宿一兩晚，期望政府盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金，相信被困了很久的市民也會支持。強制檢測大廈｜油麻地立德大樓污水檢測呈陽性 住戶訪客需強檢

【00:01】食物及衞生公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。任何在3月24日至28日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月30日（星期二）或之前接受檢測。

由今日（29日）起，位於旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街，暫定開放至3月30日。

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

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