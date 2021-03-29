新冠肺炎・最新｜消息：增約10宗大多為輸入個案　設疫情記者會

撰文： 黃偉倫 歐陽德浩 陳嘉慧 勞敏儀 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-29 13:17

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（28日）公布只新增1宗輸入個案，連續兩日本地零感染，累計確診人數增至11,447人。不過今日（29日）或斷纜，一名浸會大學生初步確診，料已有覆檢結果。該浸大生曾教北角番禺會所華仁小學10名小一及小二學生踢足球，他們須隔離檢疫，由家長陪同。

現時的防疫措施將於本周三（31日）午夜屆滿，消息指政府擬放寬宗教活動及游泳場所限制，即公眾泳池及海灘等設施有機會「解封」，行政會議將於周二（30日）商討。另酒吧業界透露，上星期初曾與當局開會，談及復業需採取措施，包括客人需一直戴口罩、用飲管飲酒，以及增加空氣消毒設備等。

數月前曾有確診 油麻地立德大樓納強檢 居民斥麻煩：做完又再做

【13:17】本港新型冠狀病毒肺炎疫情稍緩，然而食物及衞生局昨日（28日）公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。



記者今日（29日）到立德大樓一帶視察，該大廈喉管雖是採用較舊式的集水兜，但未見長出雜草。鄰近的後巷亦沒有垃圾等雜物，只有手推車、膠箱等。有住戶批評強制檢測擾民，「做咗幾次無嘢又要再做，真係好煩呀！」亦有居民指，大廈內較多劏房，但整體衞生亦理想。

【13:05】政府表示，食物及衞生局局長陳肇始教授、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（29日）下午3時30分將就最新社交距離措施會見傳媒。

【12:43】據悉本港今日有約10宗確診，大部分為輸入個案，今日將設疫情記者會。

新冠肺炎｜梁子超指復活假後源頭不明個案降 才有空間放社交距離

【10:00】本港連續兩日零本地確診個案，昨日（28日）更是5個多月以來最少確診的一天，但同時有約10宗初步確診，包括一宗源頭不明。社交距離措施將於周三屆滿，復活節假期將至然而呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情正在向好發展，但不能掉以輕心，認為在復活節假期後源頭不明個案持續下降，才有空間放寬部分風險較低活動，否則疫情反彈，則前功盡廢。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦憂復活節假期很多人會「走在一起」，長假期後不時都出現一定反彈，故他認為現時不是放寬的最佳時間。旅遊從業員到疫苗中心工作 姚思榮料政府會接納建議 業界呻慘【09:45】新冠肺炎疫情重創旅遊業，據了解政府擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，以每日工作13小時，每人最多工作15日計算，月薪近2萬元。



旅行社東主協會會長葉慶寧認為，要業界到疫苗接種中心做兼職「好醜、好慘」，選擇做兼職只是無辦法之中的辦法。新冠肺炎｜旅遊業界指本地遊利潤低 倡盡快推出郵輪公海遊【09:15】疫情下旅遊業陷入冰封，商務及經濟發展局日前與旅遊業界商議本地遊復團安排，提出三個重開條件，包括導遊及團員均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試。



旅遊界立法會議員姚思榮表示，要求市民接種疫苗才能參加本地遊是很困難，也無法執行。旅行社東主協會會長葉慶寧認為，港府可「照抄」鄰近地區推出在內港航行的本地郵輪旅遊，可以「一石幾鳥」，做足檢測及打疫苗等防疫措施，上船後有節目，可吹吹海風，在船上住宿一兩晚，期望政府盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金，相信被困了很久的市民也會支持。強制檢測大廈｜油麻地立德大樓污水檢測呈陽性 住戶訪客需強檢

【00:01】食物及衞生公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。任何在3月24日至28日期間曾身處其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月30日（星期二）或之前接受檢測。

由今日（29日）起，位於旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角咀櫸樹街，暫定開放至3月30日。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

昨日總覽：新冠肺炎・3.28｜本地零個案2日恐斷纜 初確診浸大生源頭不明

新冠肺炎｜今錄1宗輸入確診 無源頭浸大學生初步陽性 清零斷纜

浸大初步確診學生 曾教番禺會所華仁小學足球班 9名學生要隔離

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北大嶼山臨時醫院變種病毒輸入個案誤留病格 與4患者共處20分鐘

消息：六旬男保安亡 3周前接種科興疫苗 衞生署證實他有慢性病

科興疫苗｜1.85萬人已接種第二劑 24歲女子打針後心悸留院

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消息：泳池及海灘等有望4月重開 泳界：踏入泳季好時機

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