泛民47人初選案｜岑子杰律師需時取指示　保釋申請押後至4月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-29 11:31

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，多名在裁判法院未獲保釋的被告向高等法院申請保釋，高等法院今日將處理岑子杰、梁國雄及毛孟靜的申請，案件由國安法指定法官杜麗冰處理。

法庭上午10時30分會先處理岑子杰的案件，由於岑的大狀仍需要時間索取進一步指示，其案要押後至下月12日再處理，期間岑繼續還押。

法庭將於上午11時30分會處理梁國雄的案件；下午2時30分則會處理自孟靜的案件。

5名被告向高等法院申請保釋。(詳看下圖)

社民連成員黃浩銘、吳文遠、梁國雄妻子陳寶瑩及職工盟秘書長李卓人今早到庭聲援，並批評即將設立的選舉候選人資格審查委員會，直指委員會必會篩走中共不喜歡的人，而支持民主自由的人定必會是目標。他們亦在入庭前高呼「釋放政治犯，我要真普選」。

吳文遠、黃浩銘等社民連成員有到法庭聲援。(李慧娜攝)

已獲保釋的11人及他們的保釋條件。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

36名被未獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

該案押後至5月31日再訊。

案件編號：HCCP134-136/2021