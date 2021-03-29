裝修工反國安法示威曾與警對峙　認非法集結　官稱判監無可避免

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-29 18:02

裝修工去年5月參與反國安法、國歌法示威時，在銅鑼灣崇光百貨門外與警員對峙，又高舉印有「光復香港，時代革命」的旗幟，早前被控一項非法集結和一項展示煽動刊物罪。被告今（29日）在東區法院承認非法集結，另一罪則獲律政司撤控。主任裁判官羅德泉指，監禁式刑罰無可避免，只是在乎刑期的長短，但仍押後至4月13日以替被告索取背景報告；期間被告需要還押。

被告陳厚文(29歲，裝修工)。他原被控於2020年5月24日，在銅鑼灣軒尼詩道交界，連同其他身份不詳的人參與非法集結。他另被控於同日，在軒尼詩道與怡和街交界展示煽動刊物。

當日有反國安法及反國歌法示威

控方指，案發前有市民在網上呼籲市民於案發當日到銅鑼灣及灣仔一帶參與反國安法和國歌法示威。案發當天約下午一時，有大量市民集結在銅鑼灣崇光百貨附近，亦有示威者在灣仔一帶設置路障，並破壞有商店的幕牆和玻璃。

2020年5月24日銅鑼約的示威情況。(詳看下圖)

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大批示威者聚集在銅鑼灣

至下午三時半，部份示威者重新聚集在東角道和軒尼斯道交界近崇光百貨門外，有示威者包圍案發較早前在銅鑼灣地鐵站D2 出口被捕的示威者以及警員，以粗言穢語辱罵他們並要求他們釋放被捕的示威者。警方隨即在軒尼斯道設立防線，發出警告並要求示威者離開，但示威者繼續留守，其中部份人情緒激動和高叫口號，被告則在人群中揮舞印有「光復香港，時代革命」的黑色旗幟，並在街上不停走動。最終至下午四時，警方展開驅散行動，大批防暴警員衝前，並拘捕連同被告外的多名示威者。其時，被告身穿黑色衣裝，並帶有護目鏡、黑帽、防毒面罩等防護裝備。

被告曾患抑鬱

辯方求情時指，被告雙親均已退休，其弟弟亦只工作了一年，加上家中欠債數十萬元，故依靠被告作為家中的主要經濟支柱。辯方又指，被告早年受到抑鬱症困擾，現在雖然不需要再覆診，但仍會受抑鬱和焦慮影響。辯方又指本案並非同類案件中最嚴重一種，被告身上的工具均為防護性質，被告亦沒有做出任何額外行為，故祈法庭考慮被告坦白認罪等因素輕判。

官稱唔會係短嘅刑期

主任裁判官羅德泉指，從片段中可見，被告案發時所身處的位置並沒有投擲雜物或破壞的行為，但強調即使如此，法庭也需要考慮當日在附近範圍所發生的破壞行為，明言監禁無可避免，「唔會係短嘅刑期」；最終法庭押後判刑指4月13日，待替被告索取背景報告，期間被告需要還押懲教署看管。

案件編號：ESCC 2504/2020