50歲女向醫生供假外遊紀錄涉違防疫條例　判罰100小時社會服務令

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-29 18:18

一名50歲女子被揭發於去年4月2日，在屯門醫院到診時，向醫生提供有關其外遊紀錄的虛假資料，被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第4條，今日（29日）於屯門裁判法院，被判處100小時社會服務令。

衞生署表示，根據《規例》，任何人士向衞生主任，或於專業執業過程中行事的醫生提供虛假或具誤導性資料，屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

發言人認為，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反抗疫的相關規例屬刑事罪行，強調政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有兩人已因違反《規例》被法庭定罪。

一名50歲女子去年在屯門醫院到診時，向醫生提供有關其外遊紀錄的虛假資料，今日（29日）於屯門裁判法院，被判處100小時社會服務令。(資料圖片)

另外，一名53歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），該名女子在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，去年9月4日離開其檢疫地點，她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於屯門裁判法院，被判處即時監禁十四日。

發言人表示，截至今日，共有119人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期，或罰款最高15,000元不等。