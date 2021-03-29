唐貓「可樂」疑被偷　被告稱以為是流浪貓　沒想過在港執貓有問題

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-29 21:20

建築材料公司飼養的灰白色唐貓「可樂」，去年11月失蹤，數天發現疑被一名男子偷去，「可樂」被尋回。男子被控盜竊，案件今（29日）於西九龍裁判法院開審，操普通話的被告稱他在店外見到貓兒，以為是流浪貓，表示沒想過在港執貓有問題。案件押後至4月8日裁決。

被告王乾（43歲，售貨員），被指於2020年11月27日，在深水埗荔枝角道萬城建築裝飾有限公司外偷竊一隻貓，價值3,000港元，為屬於陳容的財產。

建材店老闆娘陳容出庭作供。（陳家怡攝）

建材店老闆娘陳容出庭作供稱，她是「可樂」的主人，她指案發當天早上她在店外和「可樂」玩耍，之後貓兒留在門口曬太陽，但她返入店內一至兩小時後發現貓兒沒有回店飲水，遂致電丈夫一同尋貓，查看附近士多的閉路電視時，見一名高大的男子一直注視她和貓兒玩耍，待她進入店舖，經過店外隨即抱走牠，於是報警。

陳說根據閉路電視片段，不同意被告稱他和貓兒有互動，惟影片已遭銷毀，控方未有將其呈堂。數天後她經警方尋回貓兒，她表示「可樂」繫有紅黃色頸圈和紫色鈴鐺，牠在店舖住了約3個月，她平時不會帶牠外出。

被告王乾庭上承認在建材店外取得貓兒，他以為該貓是流浪貓。（陳家怡攝）

被告沒有律師代表，他庭上承認在建材店外取得貓兒，他表示當時下班乘車搭過站，單手挽着餸菜，他以為該貓是流浪貓，任何人都可以和牠玩，就上前摸下牠、和牠玩，然後抱牠回家。他自辯稱，貓兒跑到南洋銀行，他擔心貓兒當時被車輾過。

辯方盤問下，他留意到貓兒有頸圈和鈴鐺，認同牠是乾淨，但未有想到是有人飼養。他親自陳詞表示：「我喺大陸執過貓，無諗過喺香港執貓有問題。」他曾為貓兒購買貓糧。

警員案發三天後於大角咀洋松街8至10號進行掃蕩行動，警員作供指當時聽到貓叫聲，一隻和疑似該失貓的灰白唐貓從一個單位的氣窗跳出，她以盜竊罪拘捕一名男子。

案件編號：WKCC4205/2020