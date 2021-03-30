新冠肺炎．最新｜昨初步確診約5宗　惟仍有本地關連個案

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增8宗確診個案，累計確診人數增至11,455人。本地無源頭個案是一名浸大學生，20多名浸大同學需要檢疫；他曾教北角番禺會所華仁小學10名學生踢足球，學生須隔離檢疫，由家長陪同。昨初步確診約5宗，主要是輸入個案，惟仍有本地關連個案，暫未有源頭不明個案。
政府昨日（29日）宣布，4人限聚令等大部份防疫措施會延長14天，即會在復活節長假期維持。不過，政府會放寬戲院入座率，由50%提升至75%，康文署及主題公園都會跟隨。而泳池、泳灘等場所會於周四(4月1日)重開，宗教場所入場人數放寬至可容納的30%。政府亦為疫苗接種提供誘因，目前需要定期檢測的行業，例如教職員、建造業、食肆等，只要接種兩劑疫苗後等多14天，可豁免定期檢測。
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【00:01】新冠肺炎疫情放緩，昨日（29日）新增8宗確診，其中1宗屬不明源頭個案，患者是一名22歲浸會大學學生。根據衞生署衞生防護中心晚上更新的列表，該浸大學生家住小西灣富景花園7座，曾光顧小西灣廣場的翠河餐廳。另外，該學生曾於3月23日於小西灣打羽毛球，根據列表，他當日曾往小西灣綜合大樓。
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