新冠肺炎．最新｜消息：今增約7宗確診　無源頭不明個案　

撰文： 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 胡家欣 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-30 13:01

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增8宗確診個案，累計確診人數增至11,455人。本地無源頭個案是一名浸大學生，20多名浸大同學需要檢疫；他曾教北角番禺會所華仁小學10名學生踢足球，學生須隔離檢疫，由家長陪同。昨初步確診約5宗，主要是輸入個案，惟仍有本地關連個案，暫未有源頭不明個案。 政府昨日（29日）宣布，4人限聚令等大部份防疫措施會延長14天，即會在復活節長假期維持。不過，政府會放寬戲院入座率，由50%提升至75%，康文署及主題公園都會跟隨。而泳池、泳灘等場所會於周四(4月1日)重開，宗教場所入場人數放寬至可容納的30%。政府亦為疫苗接種提供誘因，目前需要定期檢測的行業，例如教職員、建造業、食肆等，只要接種兩劑疫苗後等多14天，可豁免定期檢測。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【13:01】消息指，今天新增大概7宗確診，由於沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

新冠肺炎｜曾祈殷：若連續14天零確診 港府可再檢視放寬防疫措施

【11:22】本港疫情漸趨放緩，政府昨日宣布，泳池及泳灘可於本周四起重開，戲院及主題公園等入場人數上限提升至75%。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今早（30日）在港台節目《千禧年代》表示，目前政府適度改變抗疫措施，可觀察放寬措施後，對疫情有否影響，會否連續14日零確診。他認為，如果達到這個情況，政府可再檢視放寬防控措施。

復活假期前放寬措施或致反彈？陳肇始：唔算放寬 只係適度調整

【11:02】新冠肺炎疫情轉本港昨日（29日）宣布，維持大部分社交措施距離措施至4月14日；本周四起重新開放公共和私人泳池；戲院及主題公園等入場人數上限亦由50%成升至75%。

被問到在復活節、清明節假期前放寬措施，會否擔心疫情會反彈，食物及衞生局局長陳肇始出席港台節目《千禧年代》表示，有一定擔心，已評估整體情況，形容今次「唔算放寬，只係適度調整」，目前表列處所仍然關閉，如果大規模百分之百回復正常活動，一定有風險。她指，疫情緩和，「有啲情況無本地個案，唔等於完全有信心社區入面無晒個案」，在未達致清零大前題下，疫情第4波的防疫功夫及努力毀於一旦，故需要小心處理。

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強制檢測大廈｜上環27幢大廈污水檢測呈陽性 大埔2幼稚園須強檢

確診大廈食肆｜確診浸大生光顧小西灣翠河餐廳 到綜合大樓打波

【00:01】新冠肺炎疫情放緩，昨日（29日）新增8宗確診，其中1宗屬不明源頭個案，患者是一名22歲浸會大學學生。根據衞生署衞生防護中心晚上更新的列表，該浸大學生家住小西灣富景花園7座，曾光顧小西灣廣場的翠河餐廳。另外，該學生曾於3月23日於小西灣打羽毛球，根據列表，他當日曾往小西灣綜合大樓。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.29｜浸大生染疫本地零確診斷纜 上環27幢樓強制檢測

浸大生無源頭確診 校內3大樓須強檢 曾教華仁小學足球15人檢疫

新冠疫苗｜61歲男子急性心肌梗塞周日死亡 離世前12天曾接種科興

科興疫苗｜62歲翁周六中午中風入院 早上接種第二劑 情況嚴重

01獨家｜建築工人被要求打疫苗後停工停薪五日 資方：為工人着想

接種中心設2千職位予旅遊業等 月薪最高4萬元 中或英須一科合格

新冠疫苗｜旅遊從業員接替公務員到24間接種中心工作 5月1日開工

政府決心推高疫苗接種率 打齊兩針14日後 食肆教職員免定期檢測

食環署巡查揭9食肆未有全體員工兩周一檢 禁晚市堂食14日

4月1日起重開泳池泳灘 戲院、主題樂園表演場所入場人數升至75%

旅遊氣泡｜已與新加坡商重啟 今去信日本、韓國、泰國等多國商討

禁飛令解封 滯英港人4月底可乘指定航班回港 須酒店隔離21日

變種病毒險突破防線 N501Y患者曾與4確診者同一病格 醫管局致歉