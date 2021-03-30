國安法｜涉插光時旗被告擬就不設陪審團覆核　欲押後6月審期被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-30 13:17

男子唐英傑涉去年7月1日，背著插有「光復香港時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，為首名被控違反《國安法》的人士，案件今(30日)在高等法院進行案件管理聆訊。辯方申請把原定於本年6月的審期擱置，並解釋辯方將就案件不設陪審團一事，申請司法覆核。此外，辯方稱昨才收到控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬的報告，辯方難以在短時間內找到抗辯的專家證人。惟處理今日聆訊的三名法官最終駁回辯方的申請。據悉，劉的報告指「光時」有分裂國家的意圖，並引用梁天琦在立法會新界東補選論壇的發言。

被告唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪。案件已排期於本年6月23日審訊，預計需時15天。

案件今在高院進行管理聆訊，並由高院三名國安法法官：彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同處理。

案件不設陪審團故准公開聆訊

法官杜麗冰甫開庭便指，一般刑事案件的案件管理聆訊都會閉門進行，以保障日後的陪審團審訊。但本案將不設陪審團，因應司法公開的原則，並在控辯雙方同意下，決定是次聆訊讓公眾旁聽。

唐欲就不設陪審團求覆核

代表唐英傑的資深大律師駱應淦今申請，把原定於本年6月的審期擱置，並解釋唐將就案件不設陪審團一事，提出司法覆核，而法援署已批出法援。

剛得悉控方找專家就光時作詮釋

辯方指他們昨亦收到控方一名專家證人的供詞，該專家為嶺南大學歷史系教授劉智鵬，劉將就「光復香港時代革命」的意思作詮釋。辯方指，將難以短期內找到另一名辯方專家證人。此外，駱應淦亦指本案排期至6月23日審訊，而他在該審期將有其他案件會處理。

惟法官陳嘉信指，控方雖然昨日才呈交該名專家證人的證供，但早前已透露會找該名專家證人。陳官問辯方有否跟進，辯方回應指未有，並解釋因未能看到劉的報告。

控方指案件應及時處理反對押後

代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行則反對擱置原定的審期，指根據《國安法》第42條，此類案件應及時處理。對於唐將申請司法覆核，周天行指尙未知道該覆核會何時處理。周天行又指，專家報告不涉技術性的事宜，不認為辯方難以找到其專家證人。

官拒押後4月再開庭討論

3名法官最終不批准擱置審期，指處理司法覆核案需時，同時駱應淦最快於本年底才有時間處理本案，而根據《國安法》，案件應及時處理。法官亦認為辯方不難找到專家證人，認為他們有足夠時間準備其一方的報告。而法官把案件押後至4月8日，處理專家證人的供詞。法官亦指示控辯雙方就控罪元素，呈交書面陳詞，若雙方就控罪元素有爭議，將於4月28日開庭處理。

據悉，劉智鵬的報告指「光時」有分裂國家的意圖，並引用梁天琦在立法會新界東補選論壇的發言。

案件編號：HCCC280/2020