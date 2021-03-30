強積金｜去年第三季8100人申永久離港取款　總額達17億元急增72%

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-30 19:41

積金局今日（30日）公布統計數字，去年所錄得的自願性供款為歷年之冠，總額達141億元，較2019年增長9%。不過，去年第三季，共有52,800宗提取強積金申請，當中有8,100宗涉及「永久離開香港」，總額達17.04億元，較去年第二季的9.9億元，急增72%。 翻查資料，去年第3季以永久離港為由申請，提取合共逾17億元供款，亦是歷來最高金額的季度；排第二是2019年第四季，該季以永久離港理由，申請涉及提取金額達14.35億元。

積金局公布2020年12月號的 《強制性公積金計劃統計摘要》，指去年強積金供款保持平穩，所錄得的自願性供款為歷年之冠，總額達141億元，較2019年增長 9%。第四季可扣稅自願性供款共3.49億元，較對上一季度增加6,400萬元，全年共錄得約20億元可扣稅自願性供款。

8,100宗「永久離開香港」為由取回供款 按季增2,100宗

申請提取強積金方面，去年第三季共有52,800宗申請，最多因為「退休」有23,900宗，佔約45%。其次是以「永久離開香港」為理申請有8,100宗，較對上一個季度的6,000宗增35%，總額亦急增72%，達17.04億元，亦是過去五個季度中最高金額。

另外，當中被用作抵銷遣散費及長期服務金的強積金，去年第三季申索數目較對上一季回落44%，與2019年第三季比較則輕微上升。積金局指，根據過往數據反映，以不同理由申索強積金的申索數目，每季都有變動。

▼2020年18區月入中位數▼

+ 12 + 12 + 12

截至2020年12月底強積金總資產約11,400億元，扣除收費及費用後的淨回報超過4,000億元 。預設投資策略當中的核心累積基金，及65歲後基金，2020年整體淨回報分別為12.3%及8.8%。

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