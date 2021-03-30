阿囝搵老豆老母頻道女管理員　認涉提火魔法等煽惑言論　還柙候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-30 19:28

專門公開不同政治立場人士個人資料的Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」，其一名女群組管理員，被指串謀他人發布仇恨性言論，並煽惑他人作縱火等不法行為，她今(30日)在區域法院認罪。案情透露，女被告稱她負責收集「藍絲」的個人資料，及把資料放上所屬群組。就她有份管理的頻道，於案發的3個多月中，就曾發布1574名人士的資料，包括國家官員、政府官員、總裁判官、議員等，而訊息中亦有提「火魔法」、「裝修」等字眼。法官把案押後至下月20日判刑，以索取被告的背景報告。

被控煽動他人作暴力及不法行為

被告許佩怡（25歲，侍應）承認一項串謀煽惑他人犯縱火，及一項串謀作出具煽動意圖的作為罪，指她於2019年8月12日至11月28日在香港與他人，串謀煽惑社交媒體Telegram的使用者用火損壞財產，及透過管理Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」作出煽動意圖的作為，促使他人使用暴力、不守法及不服從合法命令等。

涉案期內頻道有逾9千訊息

控方案情指，被告與其他人透過「阿囝搵老豆老母」發表針對香港政府、警方，或政治立場不同的訊息，又在頻道中公開政治立場不同人士的個人資料，並會散播仇恨性言論、煽動性指控等，支持示威者作非法行為，藉此煽惑他人縱火、慫恿他人不守法等。在涉案的3個多月內，該頻道內至少發布了9407項訊息。被告在2019年11月27日被捕。

曾公開1574人資料包括國家官員

控方指，頻道中的訊息會以「狗」及「雞」等字目來惡意侮辱警員，或支持國家、政府的人士；又會用「藍屍」來侮辱支持政府及警方的人，訊息提「光復香港」，則是針對國家或香港政府正當管治的口號。該頻道發布了1574名人士的資料，包括國家官員、政府官員、總裁判官、議員等。

頻道曾有訊息提眾籌殺狗

此外，該頻道稱有人投稿表示：「本人將歇盡所能，揭開黑警猙獰的面具，法律不能解決，則由港人自我了斷」。頻道也會用「勇武」、「火魔法」、「發夢」、「裝修」等字眼，控方指這些均為煽動性言論。

警方也在被告的電話中發現其他Telegram群組，當中有提及如何製作可燃物品的教學，亦有人亦在群組提出「眾籌殺狗」等，而頻道「阿囝搵老豆老母」亦有相同訊息。

群組原用以起倫敦金人士底

被告在警誡下稱，她任頻道管理人的工作，主要是收到「藍絲」的個人資料，然後發布出去，若收到警員的資料，則會交予「老豆搵仔」頻道的管理員。她又稱，知道頻道內有偏激言論，但她聲稱不知道有關警員被起底的禁制令。她又透露與其他管理員在2016年認識，當時成立群組對涉及倫敦金人士「起底」。

警方接觸了其中6名受害人士，有人曾收到11個沒有來電的電話，有人則感覺他們發表意見的自由受壓，甚至害怕。

案件編號：DCCC177/2020