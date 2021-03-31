新冠肺炎．最新｜消息：新一批復必泰疫苗明天德國出發來港

撰文： 李恩慈 黃偉倫 陳嘉慧 勞敏儀 朱海棋 孔繁栩 鄭秋玲 張嘉敏 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 15:39

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（30日）新增7宗確診個案，包括六宗輸入個案，以及一宗本地有關連個案，累計增至11,462宗。消息指，今年新增少於約10宗確診。 由本周日（28日）至昨日（30日）的三日間，分別有一名帶變種病毒N501Y及E484K的外國返港輸入個案患者，在未及篩檢前獲安排與其他感染非變種病毒患者同房，導致同病房7名同病人有受「超級傳播者」再感染風險，當局急商方法「補鑊」。

截至昨晚8時累計455,900人已接種第一劑疫苗，當中34,300名市民已接種第二劑科興疫苗。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【15:36】據了解，新一批BioNTech/復星的復必泰疫苗會運送到香港，預計德國時間明天從當地出發，如一切順利星期五（2日）抵港。

【13:50】消息稱，BioNTech/復星的復必泰疫苗接種，最快下周初恢復。

【13:07】消息：今日新增少於10宗確診個案，下午疫情記者會交代。

35個公眾泳池周五重開 最多三成人入場 淋浴須隔1.5米

【12:03】本港新冠肺炎疫情放緩，康樂和文化場地將陸續重新開放，包括戶外兒童遊樂設施將於明日（1日）重開。35個公眾游泳池將由本周五（2日）起重開，會有特別措施，包括入場人數不超過可容納人數的30%，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米，熱身運動亦須與人相距至少1.5米等，另外轄下15個刊憲泳灘同日起重新提供救生員服務。

【12:01】食物環境衞生署今日（31日）宣布，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費2019冠狀病毒病檢測服務，以保障公眾健康。計劃的網上登記截止日期已延至4月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

【10:51】政府今日（31日）宣布，從中國各地區（包括內地、澳門及台灣）抵港的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測的安排，將於4月1日作出調整，以統一相關檢測要求。

現時，從中國各地區抵港的人士在不同口岸抵港時有不同的檢測安排。香港國際機場而言，所有從機場抵港的人士，均須於抵步後接受「檢測待行」安排；而從中國各地區抵港的人士則會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第12天的深喉唾液樣本再作檢測。

陸路口岸方面，獲豁免強制檢疫的抵港人士及按「回港易」計劃回港的香港居民則須在抵港前三天內進行核酸檢測並取得陰性檢測結果。一些個別情況，例如相關人士曾經逗留內地某些地區，亦會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第二天和第12天的深喉唾液樣本檢測。

▼2020.10.15 香港快運（HK Express）Flycation首航▼

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旅遊氣泡│有望到日本看紅葉？ 旅遊業界：近月當地旅社積極聯絡

【08:00】新冠肺炎疫情持續超過一年，長達四個月的第四波疫情終於受控，疫苗接種也持續進行。旅遊業界對重啟外遊抱樂觀看法，預計除了與新加坡合辦旅遊氣泡外，有望暑假可到內地及澳門旅行。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，近月日本地接公司積極跟本港旅行社聯絡，若疫情持續穩定，市民今年秋季有望到日本，「返鄉下」觀賞紅葉美景。東瀛遊執行董事禤國指日本除了東京及大阪疫情較差外，其他縣市頗理想，最有可能先開通南面的九州地區。

旅遊氣泡｜東瀛遊縱橫遊掌舵人率先打疫苗：將來有針卡才可坐飛機

【08:00】新冠肺炎疫情持續超過一年，各國封關或是疫情嚴重，市民外遊無期，無緣享用今年復活節及清明節超級五日長假。東瀛遊執行董事禤國及縱橫遊常務董事袁振寧已率先接種新冠疫苗，盼以身作則推動下屬響應。他們異口同聲指出，疫苗護照事在必行，不論是否旅遊氣泡，將來想坐飛機，接種疫苗是必要條件；又相信旅遊業最黑暗時間已過，市民出遊有望。

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衞生署︰死亡個案如有明確醫學原因 不需作疫苗接種異常事件呈報

【02:26】衞生署深夜發聲明，就有傳媒查詢一宗不符合疫苗接種異常事件呈報準則的死亡個案作回應。衞生署強調，若有明確醫學原因（包括臨床診斷、病理學的證據等）能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員不需當作疫苗接種異常事件呈報。

泳池明起解禁 續封嬉水池、兒童池 戲院等場所入場率放寬至75%

【02:10】政府今(31日)凌晨公布最新社交距離措施，將由四月一日起生效，為期14天，直至四月十四日為止。泳池在符合相關規定及限制下可予開放開放，但嬉水池、兒童池、幼童池及按摩池須繼續關閉。戲院、主題公園、表演場所等放寛入場人數至75%。餐飲業務在指明期間繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制。

美國回港患者驗出帶E484K變種新冠病毒 累3名同房病人須單獨隔離

【00:01】醫院管理局昨晚公布，一名由美國回港人士對傳染力更強的E484K變種病毒株呈陽性反應，因此為謹慎起見，昨日安排病人及另外3名病人分別單獨隔離。醫管局指，會與衞生防護中心及專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程，以及病人的隔離安排。

醫院管理局本周日通報，一名帶變種病毒株N501Y的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離治療時，被錯誤安排與另外4名病人共處同一病格約20分鐘。醫管局稱，期間該名患者未曾離開病床，亦沒有接觸另外4名病人，相信其他病人受感染的風險很低，中心已安排4名病人接受單獨隔離治療。

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昨日全覽：新冠肺炎．3.30｜增６宗輸入個案 再有帶變種病毒患者與病人同房

新冠肺炎｜單日增7宗確診 輸入個案佔6宗涉外傭、船員、機組人員

科興疫苗｜3.4萬人已打第二劑 53歲男周一接種後左臉及身體麻痺

新冠疫苗｜專家委員會評估6宗死亡個案 皆與疫苗無直接關係

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠肺炎｜曾祈殷：若連續14天零確診 港府可再檢視放寬防疫措施

復活假期前放寬措施或致反彈？陳肇始：唔算放寬 只係適度調整

天主教教區公署發指引：周四起恢復彌撒 信友進堂可掃安心出行

天美工程早前建議工人打針後五天停工停薪 今改口稱支持接種

新冠疫苗｜保險索償投訴委員會︰不受理政府專家評估疫苗事故投訴

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼