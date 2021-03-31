新冠肺炎．最新｜3女子昨打科興疫苗後入院　一人出疹敏感拒留院

撰文： 李恩慈 黃偉倫 陳嘉慧 勞敏儀 朱海棋 孔繁栩 鄭秋玲 張嘉敏 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 23:22

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（31日）新增6宗確診個案，包括5宗輸入個案，以及一宗本地源頭不明個案，任職物業管理文職，本港累計增至11,468宗個案。另外，今日新增超過10宗初步確診個案，2宗是源頭不明，涉裝修工人及酒家樓面。

科興疫苗｜3人昨接種後不適送院 53歲婦胸口痛需留院觀察

【22:41】政府公布截至今晚8時的過去24小時，約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,800人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有9,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,900人在社區疫苗接種中心接種，約5,700人是在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%。

接種計劃開展以來，約461,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約309,700名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。約44,000名市民已接種第二劑科興疫苗。

昨日有3宗送院個案，其中一宗已經出院，一宗留院觀察，一宗不遵從醫生勸告自行出院。三人均為女性，在接種第一劑科興疫苗後，出現胸口痛、感到喉嚨不適、或感到暈眩、痕癢、有出疹及敏感情況。

當局公布，對於在接種第一劑疫苗後有嚴重不良反應並需要入院治療的市民，為謹慎起見及為其健康着想，政府會先取消他們在社區疫苗接種中心或醫院管理局普通科門診診所接種第二劑疫苗的有關預約。他們需在諮詢主診醫生或家庭醫生後，再經網上預約系統登記接種第二劑疫苗。

多架旅遊巴晚上抵達均益大廈3期外，準備接載B座10號室居民前往檢疫。（陳嘉慧攝）

西營盤「疫廈」均益大廈10號單位多戶無應門 料今晚僅約50人撤離

【20:54】現場消息指，當局於晚上8時首次拍門時，不少10室無人應門，料今晚大概僅50至60人會撤離。均益大廈第3期業主立案法團司庫表示，過去已為大廈進行三次消毒，每次消毒均需花費數千至萬多元，花費甚重，盼政府提供資助。他呼籲住戶盡量與當局合作，以控制疫情。

均益大廈第3期業主立案法團司庫李先生表示，每次消毒花費甚重，盼政府提供資助。（陳嘉慧攝）

【20:54】衞生署表示，決定採取審慎的感染控制措施，除了有患者的兩個單位，會向均益大廈第三期B座所有樓層的10室單位（即2至23樓）沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。政府又會引用強制檢測規例向均益大廈第三期B座發出強制檢測公告，提醒相關人士必須遵從強制檢測公告接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

均益大廈3期B座爆垂直傳播，2樓以上的10號單位居民要撤離檢疫。(李澤彤攝）

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西環均益大廈三期爆垂直傳播撤居民檢疫 袁國勇：或有更多病例

【19:28】均益大廈第三期B座確診居民居住在4樓，同座向樓下單位一家三口半月前染疫。袁國勇視察後表示，確診出直垂直傳播。他指共通點是有共用天井，相信出現煙囪效應， 2樓以上的10號單位居民要撤離檢疫，大廈再次強制檢測，他特別促9號單位居民盡快做檢測。

袁國勇表示，大廈有1,200名居民，居民最少900人。

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【18:50】西環均益大廈第三期B座相隔約兩周再出現感染源頭不明確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇和衞生防護中心傳染病處主任張竹君等人，傍晚到均益大廈B座調查。

強制檢測大廈｜砵蘭街物管文員確診 5幢大廈、1工作場所須強檢

【18:50】新冠肺炎疫情逐漸緩和，今日（31日）新增6宗個案，當中1宗屬本地無源頭感染個案，患者是在砵蘭街46至52號從事物業管理文職工作的25歲男士，工作時曾巡查的多幢大廈，加上其所住的均益大廈，合共6處都已被列入強制檢測名單。

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【18:49】迪士尼樂園公布，在復活節期間，由3月31日至4月7日，連續8日開放，而今日入園預約名額全數爆滿，及已暫停即場購票安排，園方建議賓客在假期期間的其他日子到訪樂園，並盡快於網上預約。

灣仔金御海鮮酒家樓面初確診 職員着記者：呢度危險，你快離開！

【18:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（31日）公布新增6宗確診，另有多於10宗初步確診個案，當中兩宗屬不明源頭個案，其中一人為灣仔金御海鮮酒家樓面。《香港01》記者下午到訪金御海鮮酒家，發現酒樓正撤離員工準備消毒，有職員見到記者後顯得相當緊張，着記者盡快離開，「呢度危險，有確診者，你快啲離開先！」

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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新冠肺炎｜食肆換氣須達每小時6次 小組料逾1.4萬間要作改善工程

【17:07】政府本月17日刊憲，要求餐飲處所4月30日前將食肆座位間鮮風輸送量，提升至達每小時換氣6次。負責向政府提出建議的工作小組主席源栢樑今日（31日）在會後表示，全港1.8萬間食肆中有一成多是打邊爐或燒烤場，換氣次數已達15次毋須改善，餘下約八成（1.4萬間）要進行改善工程。

惟承辦商業界代表承認，120名會員公司若要為上述食肆展開工程，單看數據計數已要30日。源栢樑不同意是強人所難，強調去年10月已有自願計劃，盼食肆可以再行前多步抗疫，又相信食肆如有困難可向政府申請延期。

源柏樑（左二）否認是強食肆所難，認為疫情不等人，故有必要盡早完成改善換氣。（麥凱茵攝）

居西環均益大廈25歲物管文員無源頭確診 曾巡九龍城多幢樓須強檢

【16:39】張竹君：今日增1宗本地源頭不明個案，在旺角砵蘭街46-52號任職文職物業管理，曾去過衙前衞道88號 、96號， 九龍城曲街33號、西貢街2L號。患者西營盤均益大廈，該大廈早前有確診個案，樓上樓下同一座向有確診，當局派員去視察。

初步確診個案有超過10宗，兩宗源頭不明。其中一人是56歲女子，在灣仔灣仔分域街18號捷利中心的金御海鮮酒家任職樓面，負責沖茶，住北角五洲大廈。另一人是23歲天花裝修工人，在旺角廣東道1131-1133號工作，住油塘道油麗邨。

▼灣仔金御海鮮酒家初步確診 酒樓環境▼

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新冠肺炎｜本港31個案帶E484K變種 或減疫苗效用 暫未流入社區

被問到E484K變種病毒患者與其他患者一同隔離，庾慧玲回應稱，醫管局初時做N501Y變種病毒篩查，發現病人呈陰性，按程序放在大病房同其他病人一齊，3月29日晚再收通知 病人對E484K變種病毒株呈陽性，「這類個案不多，在醫管局都是第一次遇這情況，穩陣起見，放病人到獨立病格處理，患者現時情況穩定，另外3名同房病人病毒量較低，做不到基因排序。就新冠患者的隔離安排，以前會獨立隔離至N501Y病毒株化驗陰性，之後如果床位緊絀會放病人同房，又解釋E484K要幾日才檢測到，「希望能縮短時間，衞生防護中心可更快測試， 之後會再討論是否能獨立隔離。」

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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衞生署發康復者打疫苗指引 出院90日後打復必泰或6個月後打科興

【16:30】衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

林文健：今日新增６宗確診，由編號#11463-#11468，5宗是輸入個案，當中4宗涉變種病毒N501Y；1宗是本地個案，源頭不明。自篩查基因以來，累計145宗N501Y，其中來自英國佔71宗，南非20宗，巴西5宗，有待分類37宗，樣本問題未分類12宗。

過去一周57宗確診，41宗輸入佔72%，16宗本地，佔28%。復活節長假期將近，料市民外出活動用膳，最近群組爆發，希望呼籲市民保持適當社交距離。

【16:24】公務員事務局局長聶德權表示，政府已與復必泰疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗的付運安排，如一切順利，下周初有望復打。

【15:36】據了解，新一批BioNTech/復星的復必泰疫苗會運送到香港，預計德國時間明天從當地出發，如一切順利星期五（2日）抵港。

復必泰疫苗｜消息：新一批最快明天德國運港 料下周初恢復接種

【13:50】消息稱，BioNTech/復星的復必泰疫苗接種，最快下周初恢復。

【13:07】消息：今日新增少於10宗確診個案，下午疫情記者會交代。

K11 Musea名潮食館呼冤：專家視察時部分通風未開啟 強調無做錯

【12:29】早前位於尖沙咀K11 Musea的食肆「名潮食館」爆疫，累計54人染疫，當中包括10名員工；政府專家顧問袁國勇視察現場後指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低，K11集團隨即終止相關租戶合約。



名潮食館今日（31日）召開記招，反駁袁的說法，強調當時視察時餐廳部分位置及廚房的抽風並未開啟，事後也與港大團隊確認事件，強調店舖上層每小時換氣達12至18次，下層每小時換氣次數達2.9至5次，人均鮮風量超17平方米的牌照要求，「無做錯嘢」。

35個公眾泳池周五重開 最多三成人入場 淋浴須隔1.5米

【12:03】本港新冠肺炎疫情放緩，康樂和文化場地將陸續重新開放，包括戶外兒童遊樂設施將於明日（1日）重開。35個公眾游泳池將由本周五（2日）起重開，會有特別措施，包括入場人數不超過可容納人數的30%，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米，熱身運動亦須與人相距至少1.5米等，另外轄下15個刊憲泳灘同日起重新提供救生員服務。

【12:01】食物環境衞生署今日（31日）宣布，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費2019冠狀病毒病檢測服務，以保障公眾健康。計劃的網上登記截止日期已延至4月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

【10:51】政府今日（31日）宣布，從中國各地區（包括內地、澳門及台灣）抵港的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測的安排，將於4月1日作出調整，以統一相關檢測要求。

現時，從中國各地區抵港的人士在不同口岸抵港時有不同的檢測安排。香港國際機場而言，所有從機場抵港的人士，均須於抵步後接受「檢測待行」安排；而從中國各地區抵港的人士則會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第12天的深喉唾液樣本再作檢測。

陸路口岸方面，獲豁免強制檢疫的抵港人士及按「回港易」計劃回港的香港居民則須在抵港前三天內進行核酸檢測並取得陰性檢測結果。一些個別情況，例如相關人士曾經逗留內地某些地區，亦會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第二天和第12天的深喉唾液樣本檢測。

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旅遊氣泡│有望到日本看紅葉？ 旅遊業界：近月當地旅社積極聯絡

【08:00】新冠肺炎疫情持續超過一年，長達四個月的第四波疫情終於受控，疫苗接種也持續進行。旅遊業界對重啟外遊抱樂觀看法，預計除了與新加坡合辦旅遊氣泡外，有望暑假可到內地及澳門旅行。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，近月日本地接公司積極跟本港旅行社聯絡，若疫情持續穩定，市民今年秋季有望到日本，「返鄉下」觀賞紅葉美景。東瀛遊執行董事禤國指日本除了東京及大阪疫情較差外，其他縣市頗理想，最有可能先開通南面的九州地區。

旅遊氣泡｜東瀛遊縱橫遊掌舵人率先打疫苗：將來有針卡才可坐飛機

【08:00】新冠肺炎疫情持續超過一年，各國封關或是疫情嚴重，市民外遊無期，無緣享用今年復活節及清明節超級五日長假。東瀛遊執行董事禤國及縱橫遊常務董事袁振寧已率先接種新冠疫苗，盼以身作則推動下屬響應。他們異口同聲指出，疫苗護照事在必行，不論是否旅遊氣泡，將來想坐飛機，接種疫苗是必要條件；又相信旅遊業最黑暗時間已過，市民出遊有望。

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衞生署︰死亡個案如有明確醫學原因 不需作疫苗接種異常事件呈報

【02:26】衞生署深夜發聲明，就有傳媒查詢一宗不符合疫苗接種異常事件呈報準則的死亡個案作回應。衞生署強調，若有明確醫學原因（包括臨床診斷、病理學的證據等）能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員不需當作疫苗接種異常事件呈報。

泳池明起解禁 續封嬉水池、兒童池 戲院等場所入場率放寬至75%

【02:10】政府今(31日)凌晨公布最新社交距離措施，將由四月一日起生效，為期14天，直至四月十四日為止。泳池在符合相關規定及限制下可予開放開放，但嬉水池、兒童池、幼童池及按摩池須繼續關閉。戲院、主題公園、表演場所等放寛入場人數至75%。餐飲業務在指明期間繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制。

美國回港患者驗出帶E484K變種新冠病毒 累3名同房病人須單獨隔離

【00:01】醫院管理局昨晚公布，一名由美國回港人士對傳染力更強的E484K變種病毒株呈陽性反應，因此為謹慎起見，昨日安排病人及另外3名病人分別單獨隔離。醫管局指，會與衞生防護中心及專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程，以及病人的隔離安排。

醫院管理局本周日通報，一名帶變種病毒株N501Y的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離治療時，被錯誤安排與另外4名病人共處同一病格約20分鐘。醫管局稱，期間該名患者未曾離開病床，亦沒有接觸另外4名病人，相信其他病人受感染的風險很低，中心已安排4名病人接受單獨隔離治療。

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昨日全覽：新冠肺炎．3.30｜增６宗輸入個案 再有帶變種病毒患者與病人同房

新冠肺炎｜單日增7宗確診 輸入個案佔6宗涉外傭、船員、機組人員

科興疫苗｜3.4萬人已打第二劑 53歲男周一接種後左臉及身體麻痺

新冠疫苗｜專家委員會評估6宗死亡個案 皆與疫苗無直接關係

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠肺炎｜曾祈殷：若連續14天零確診 港府可再檢視放寬防疫措施

復活假期前放寬措施或致反彈？陳肇始：唔算放寬 只係適度調整

天主教教區公署發指引：周四起恢復彌撒 信友進堂可掃安心出行

天美工程早前建議工人打針後五天停工停薪 今改口稱支持接種

新冠疫苗｜保險索償投訴委員會︰不受理政府專家評估疫苗事故投訴

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼