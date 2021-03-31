劏房租管．直播｜小組倡限加租幅度　參考差估署租金指數上限15%

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-31 15:46

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。小組於今日（31日）向政府提交最終報告，主席梁永祥出席記者會交代內容。 小組建議，應制定有強制性條款的「標準租約」，並強制規定劏房業主與租客簽訂有關租約。租約中會列明，租賃租期固定為兩年，租期內租金不得上調，但可將租金下調。租客亦有權續租一次，從而獲得「2+2」的四年租住權。在完成首兩年租期後，小組建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。當其百分率變化是負數，租金亦要作出相同下調。 《香港01》直播現場情況。

劏房租務管制研究工作小組今日向政府交報告，工作小組主席梁永祥舉行記者會介紹報告內容。他先交代全港劏房調查，市面至少有逾10萬間劏房，約22.6萬人居住，但數據未涵蓋工廈劏方等。

劏房租管｜調查揭有10萬個劏房逾22.6萬人居住 月租中位數近5000

本港劏房問題嚴重，政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。（資料圖片/高仲明攝）

小組報告指出，制定「起始租金」並不可行，因全港有估計有逾10萬間劏房，它們特徵各有不同，而租金水平亦受眾多因素影響，故以行政手段為全港每間劏房訂定「起始租金」將涉及高昂行政費用及負擔，亦會引及租客及業主的糾紛。

工作小組主席梁永祥指，若有起始租金「空窗期」會更長，「幾個月做唔到。」他又稱，若向租戶「傾斜太多」將會影響供應，「會好心做壞事」。他稱，會再觀察不設起始租金的情況，「係咪無起始租金就會亂晒籠。」梁永祥說，屆時不排除政府會再加緊監管，強調今次建議是「先易後難」。他又表示，若業主有滋擾手段將有法律效果。

租客住滿一年後有權終止租約

小組建議，應制定有強制性條款的「標準租約」，並強制規定劏房業主與租客簽訂有關租約。租約中會列明，租賃租期固定為兩年，租期內租金不得上調，但可將租金下調。租客亦有權續租一次，從而獲得「2+2」的四年租住權。

加租須跟據差估署私人住宅租金指數

在完成首兩年租期後，小組建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。當其百分率變化是負數，租金亦要作出相同下調。

參考上述指數在1998年至2019年的變化，2008年增幅最多，達26.3%；而1999年則跌幅最勁，下降了25.7%。若以2018年為例，當年變化達14.7%，尚未觸及15%的封頂水平，故若在當年續租，即業主可加租可達14.7%。

梁永祥憂限制太多：搞到業主無晒興趣

至於加租幅度將上限定為15%會否太高，梁永祥指若限制太多會侵犯私人權益，又再重申擔心「好心做壞事」，使劏房單位大減，「搞到業主無晒興趣」。

根據日後法例，租客應有權隨時要求業主於指定期間（例如28日內），將經由業主簽署的書面租約交予租客。

報告建議訂立劏房標準租約，並應列明在兩年租期中租金不得上調，而業主須維持物業內部的狀況，亦要維持物業內供水、供電、熱水、衛生等裝置正常運作。另外，只有租客有權給予業主一個月通知，而於租期首12個月後終止租約。

租客攤分水電費用 不得超出帳單款額

小組又建議，租約中應要列出濫收水電費的條款。若劏房不設由電力公司或水務署安裝的獨立電錶，而業主要求租客補還公用設施費用時，必須向租客換供公用設施帳單等副本及明細表。

他們表示，租約要列明所有租客須付的經攤分費用總和，不得超逾公用設施帳單所收取的款項，有關安排亦適用於煤氣或石油氣、WiFi服務等。

享「2+2」優先續租權

工作小組又建議，租客應有權續租一次，從而獲得為期4年的租住權。4年後，業主與租客可自由商量及訂立新租賃，並協定租金水平。

收回單位要給予60日通知期

小組亦指，可考慮規定源頭出租人在終止源頭租契，及收回處所時，給予受影響劏房租客較長通知期，例如60日，讓他們有時間另覓居所。

被問及立法時間表，梁永祥表示政府要時間考慮接受報告的程度，並要交由律政司草擬法例，最後要由立法會討論內容增減。他指政府及立法會支持工作，相信會盡快讓法例通過。至於罰則，他指小組非專家處理罰則，需由律政司考慮及設定。