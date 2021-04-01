8.18流水式集會案　黎智英李柱銘等7被告全部罪成

撰文： 郭顥添 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-01 11:24

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、支聯會副主席何俊仁等9人涉參與前年8月18日民陣在維園舉行的「流水式集會」，被控組織及參與未經批准集結罪。警方僅就當天維園集會發出不反對通知書，惟參與者眾多並走到中環一帶。警方去年4月拘捕黎智英等15名民主派人士，控告其中9人，黎及李等7人否認控罪。法官今（1日）在西龍法院宣讀裁決，法官胡雅文裁定7名被告全部就兩項罪名，即組織及參與未經批准集結全部罪成，稍後會聽取眾人的求情。

全案共有9名被告：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，被控組織未經批准集結和參與未經批准集結兩罪。區諾軒早前承認兩罪，梁耀忠承認參與未經批准集結罪，涉及組織的罪名准存在法庭檔案不予處理。其餘7人否認控罪。

各被告今早到庭時，部份被告亦略有發言，其中李卓人稱雖然現在受政治打壓，但他相信香港人總會有勝利的一天。

818流水式集會案｜李卓人進庭前稱 相信香港人總會有成功的一天

各被告今早到庭的情況。(詳看下圖)

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本案屬區域法院案件，於本年2月開審，開審前已認罪的梁耀忠及區諾軒，將會於今日稍後作求情。

全案9名被告的答辯情況。(詳看下圖)

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警方只就集會批出不反對通知書

控方開案陳詞指，2019年8月18日的維園集會雖獲警方批准，但警方並無批准遊行，惟李卓人及梁國雄等被告，卻呼籲參與者遊行，其中黎智英、吳靄儀、何秀蘭和李柱銘等，並手持橫額帶領參加者離開維園，促成「流水式集會」，並由銅鑼灣遊行至中環遮打道，期間有喊口號等刺激參與者，認為遊行是有組織地進行。

事前提前線警員保持忍耐

控方又指，警方事前曾指示前線警員處理當日的集會要保持容忍，除非現場爆發嚴重罪案必須作拘捕外，應先辨認相關罪犯、搜集證據，在合適時才作拘捕。亦有當日指揮官供稱因當日活動主旨針對警員，故有向前線同僚強調要以忍耐態度，以免因警方行動而激起在場人士的情緒。

2019年8月18日維園的集會中數眾多，全日無暴力衝突。(詳看下圖)

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被告指參與者眾認為有必要疏導人流

7名否認控罪的被告均不自辯，以及不傳召證人，辯方律師結案陳詞時指，當日參與集會的人士眾多，警方卻沒有任何行動，他們認為需採取措施疏散人群，這亦是眾被告的共同目的。李柱銘及何俊仁的律師又指，沒有證據證明他們與主辦單位有連擊，他們只依規定路線離開，無異於其他參與者。

控方指集會遊行不但要和平亦要合法

控方結案陳詞時強調，集會自由非絕對，強調公眾集會遊行不但要和平，亦須合法。辯方卻質疑當日警方見人行上街亦沒有制止，認為是默許他們的行為，事後拘捕屬秋後算賬。

案件編號：DCCC 536/2020