8.18流水式集會案　黎智英等7人全罪成　李柱銘等5人准保釋候判

撰文： 郭顥添 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-01 13:10

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、支聯會副主席何俊仁等9人涉參與前年8月18日民陣在維園舉行的「流水式集會」，被控組織及參與未經批准集結罪。警方僅就當天維園集會發出不反對通知書，惟參與者眾多並走到中環一帶。警方去年4月拘捕黎智英等15名民主派人士，控告其中9人，黎及李等7人否認控罪。法官今（1日）在西龍法院宣讀裁決，法官胡雅文裁定7名被告就兩項罪名，即組織及參與未經批准集結全部罪成，控方反對被告保釋，但法官最終准李柱銘等原本獲保釋的5人繼續擔保。案押後至4月16日作求情及判刑。

引黃之鋒周庭案反對保釋被拒

控方在法官裁定眾被告罪成後，引用黃之鋒和周庭案例，反對全部被告保釋。辯方反駁指本案沒有暴力衝突。胡官卻指，即使批准被告保釋，不能排除判處監禁刑罰，而保釋條件亦就裁決作出更改。

但胡官最終決定，今天被定罪的7人中，除了本因另案被還柙的黎智英及梁國雄外，其餘5人，即：李柱銘、吳靄儀、何秀蘭、何俊仁和李卓人，准繼續保釋，但他們不得離港，並須交出所有旅行證件，包括BNO護照。

各被告今早到庭的情況。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

李卓人進庭前稱信香港終會獲勝

各被告今早到庭時，部份被告亦略有發言，其中李卓人稱港府自2019年後一直打壓集會，法治、自由，民主的倒退令人「心噏」，但他相信香港最終會獲得到勝利。

818流水式集會案｜李卓人進庭前稱 相信香港最終會獲得勝利

全案共有9名被告：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，全部被控組織及參與未經批准集結罪。區諾軒早前承認兩罪，梁耀忠則只承認參與未經批准集結罪。餘下7被告經審訊後被裁定兩罪均罪成。

全案9名被告及其定罪及保釋情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

警方只就集會批出不反對通知書

控方開案陳詞指，2019年8月18日的維園集會雖獲警方批准，但警方並無批准遊行，惟李卓人及梁國雄等被告，卻呼籲參與者遊行，其中黎智英、吳靄儀、何秀蘭和李柱銘等，並手持橫額帶領參加者離開維園，促成「流水式集會」，並由銅鑼灣遊行至中環遮打道，期間有喊口號等刺激參與者，認為遊行是有組織地進行。

事前提前線警員保持忍耐

控方又指，警方事前曾指示前線警員處理當日的集會要保持容忍，除非現場爆發嚴重罪案必須作拘捕外，應先辨認相關罪犯、搜集證據，在合適時才作拘捕。亦有當日指揮官供稱因當日活動主旨針對警員，故有向前線同僚強調要以忍耐態度，以免因警方行動而激起在場人士的情緒。

2019年8月18日維園的集會中數眾多，全日無暴力衝突。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

被告指參與者眾認為有必要疏導人流

7名否認控罪的被告均不自辯，以及不傳召證人，辯方律師結案陳詞時指，當日參與集會的人士眾多，警方卻沒有任何行動，他們認為需採取措施疏散人群，這亦是眾被告的共同目的。李柱銘及何俊仁的律師又指，沒有證據證明他們與主辦單位有連擊，他們只依規定路線離開，無異於其他參與者。

控方指集會遊行不但要和平亦要合法

控方結案陳詞時強調，集會自由非絕對，強調公眾集會遊行不但要和平，亦須合法。辯方卻質疑當日警方見人行上街亦沒有制止，認為是默許他們的行為，事後拘捕屬秋後算賬。

案件編號：DCCC 536/2020