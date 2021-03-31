新冠肺炎｜本港31個案帶E484K變種　或減疫苗效用　暫未流入社區

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-31 18:49

醫管局早前發現一名由美國回港的新冠肺炎患者，對變種病毒株E484K呈陽性反應。衛生防護中心總監林文健今日（31日）表示，本港暫時發現25宗個案同時對N501Y和E484K呈陽性；有6宗個案對N501Y呈陰性、但對E484K呈陽性。他稱，變種病毒株的傳播性和嚴重性可能更強，對檢測、治療和疫苗效用或有影響，幸而暫未流入社區。而醫管局表示，會確保病人對N501Y及E484K均呈陰性，方將病人調離獨立隔離病房。

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林文健稱，世衞列出三類值得關注的變異病毒株，分別為英國的「B.1.1.7」、南非的「B.1.1.351」及巴西的「B.1.1.28.1」。自去年底起，本港所有確診個案都須接受基因籂查，以確認有否帶有此類病毒株，防止流入香港。這三類變異病毒株均會出現N501Y突變，部分同時出現E484K突變，主要發現在南非及巴西變種病毒株。初步數據顯示，變種病毒株的傳播性和嚴重性可能更強，對檢測、治療和疫苗效用或有影響。

他說續，本港暫時發現145宗個案對N501Y呈陽性；有25宗個案同時對N501Y和E484K呈陽性；有6宗個案對N501Y呈陰性但對E484K呈陽性，全屬輸入個案，代表變種病毒暫未流入社區，反映現行港口衛生措施有效。

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一名28歲由美國回港的男病人，在臨時醫院接受獨立隔離治療，等待確診測試及基因排序結果，驗出對E484K變種病毒株呈陽性。（發展局圖片）

醫管局昨表示，一名28歲由美國回港的男病人，於3月27日轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）接受獨立隔離治療，等待確診測試及基因排序結果。病人對N501Y變種病毒株測試呈陰性，中心於3月28日下午安排病人轉往與另外3名確診病人一同接受隔離治療。但醫管局其後於昨晚接獲進一步通知，指病人樣本的基因排序測試，對E484K變種病毒株呈陽性。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今稱，曾與患者同一病格的3人已再做檢測，但由於他們病毒量低，未能進行基因排序。他們已獲安排到獨立病格隔離，4人目前情況穩定。以往化驗室進行E484K檢查需時數天，經商量後可縮短報告時間至一天，醫管局會確保病人對N501Y及E484K均呈陰性，方作出調動。